Por qué lugares gastronómicos si y encuentros sociales y familiares no?

¿POR QUÉ LUGARES GASTRONÓMICOS SÍ Y ENCUENTROS SOCIALES Y FAMILIARES NO?

Este lunes 27/07 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires determinó que Saladillo pasa de fase 5 a fase 4 debido a la situación epidemiológica.

Esta fase en la que nos encontramos actualmente, establece que los restaurantes y bares pueden seguir funcionando, pero bajo una estricta regulación. Deberán extremar medidas cumpliendo el protocolo correspondiente y no podrán tener dentro del local personas paradas, en circulación, ni usando barra; todas deberán estar sentadas y cumpliendo con las medidas de higiene correspondientes. Cuestión que será supervisada por los dueños del local y por el grupo de Inspectores municipales y policiales.

En el caso de las reuniones sociales y/o familiares no están autorizadas por la provincia en la fase en la que nuestra localidad se encuentra; sólo se permiten en fase 5.

Debemos trabajar juntos para que la situación epidemiológica mejore y que podamos tener la posibilidad nuevamente de enmarcarnos dentro de la fase 5.

Desde la Provincia, cada lunes se publica la fase en la que se encuentra cada municipio de acuerdo a la situación epidemiológica. No retroceder más y regresar a la fase anterior depende de cada uno de nosotros.

¡Sigamos cuidándonos más que nunca!

QuedateEnCasa

SigamosCuidandonos

EnSaladilloNosCuidamosEntreTodos

MunicipalidadDeSaladillo #MejorConVos