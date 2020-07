Hoy nacía Ricardo Balbín

“RICARDO BALBIN CONSAGRÓ SU VIDA AL BIEN COMÚN DESDE LA ACTIVIDAD POLÍTICA. EL SELLO DE BALBÍN EN LA HISTORIA ARGENTINA ESTÁ EN SU PERMANENTE ESFUERZO POR LOGRAR LA UNIÓN NACIONAL. EL ABRAZO CON PERÓN, SU ADVERSARIO, ES EL GRAN SÍMBOLO DE ESE ESFUERZO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“La Unión Cívica Radical tiene una larga historia que ya marcha hacia a su Sesquicentenario, cuando hablamos de los Padres Fundadores del partido hablamos esencialmente de Alem e Yrigoyen . El radicalismo tiene 129 años de historia al servicio del país y naturalmente tiene varios próceres. Hoy debemos recordar a uno de ellos hace 116 años atrás el 29 de julio de 1904 nacía el Dr. Ricardo Balbín. Siendo muy joven asiste a la asunción de Hipólito Yrigoyen el primer Presidente Constitucional elegido por el voto popular y se siente atraído por su figura carismática y los ideales que el líder radical representaba. Cursa sus estudios secundarios en el Colegio San José donde se graduó con diploma de honor. En 1921 se inscribe en la Facultad de Medicina donde conoce Arturo Illia que lo relaciona con jóvenes radicales. Dada la difícil situación económica de la familia debe abandonar la carrera. En 1922 ya radicado en La Plata cuando cumple 18 años de edad se afilia a la UCR. Se compromete activamente en la militancia política universitaria y en 1924 decide cambiar de carrera, su vocación la encuentra en la abogacía, se inscribe en la Facultad de Derecho y luego de una brillante carrera se recibe en 1927 de abogado. Había sido delegado de su Facultad ante la Federación Universitaria de La Plata. Luego del derrocamiento de Yrigoyen en 1930, el dictador Uriburu creyendo que ganarían convoca en 1931 a elecciones en la Pcia. de Bs.As. y gana el candidato radical Honorio Pueyrredón y Ricardo Balbín es elegido Diputado Provincial, pero las elecciones fueron anuladas por la dictadura. En 1940 hay elecciones legislativas en la Provincia de Aires que era Gobernada por Manuel Fresco que según Felipe Pigna:” ostentaba en su despacho de La Plata los retratos de Hitler y Mussolini, era un importante gestor y artífice del fraude en el principal distrito electoral del país”. Balbín que era candidato a Diputado nuevamente había prometido que si había fraude renunciaba a su banca. Como el fraude fue escandaloso Balbín renunció, la magnitud del fraude fue tal que el Presidente Roberto Ortiz intervino la provincia días después de las elecciones. Junto a Crisologo Larralde, Moisés Lebenshon y otros importantes dirigentes de la UCR propicio en 1945 la Declaración de Avellaneda. Sus propuestas centrales se basan en otorgarle al Estado un rol protagónico en el desarrollo nacional. Plantean la reforma agraria, la nacionalización de las fuentes de energía y los servicios públicos y la reforma financiera. Proponen un seguro social obligatorio y una legislación protectora de los trabajadores. Reconocen el derecho de huelga y promueve la ampliación del sistema educativo. En el plano internacional sostienen el principio yrigoyenista de la libre determinación de los pueblos. En 1946 siendo Perón presidente presidió el famoso Bloque de los 44 Diputados Radicales. En 1949 fue expulsado del Congreso y encarcelado en el penal de Olmos, en La Plata por orden del juez federal de Santa Fe, Alejandro Ferraronz. En 1950 es candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y vuelve a ser encarcelado el mismo día de los comicios. A fines de ese año, el presidente Perón lo indulta, sin embargo Balbín rechaza la medida debido a que el proceso penal aún no había producido sentencia. Finalmente fue condenado a cinco años de prisión por desacato. Habiendo sido indultado después por Perón es Candidato Presidencial en 1952 contra el mismo Perón, pero es derrotado. Volvió a ser encarcelado 1954. Balbín no cuestionaba la política social del peronismo sino sus desvíos autoritarios. Como sabemos Perón fue derrocado por un Golpe-Cívico Militar en septiembre de 1955, y partió a un largo exilio. El peronismo fue proscripto y perseguido por años. En 1972 Perón regreso al país y el 19 de noviembre de ese año en la residencia de Gaspar Campos Balbín y Perón se dan el histórico abrazo. Balbín entendió que con ese gesto contribuía a la Unidad Nacional y a superar las antinomias entre los argentinos. Era una señal clara que las diferencias se debían resolver en las urnas. Se debía terminar para siempre con los golpes de Estado,en esa convicción había contribuido a crear “La Hora del Pueblo”. En 1970 junto a las demás agrupaciones políticas había propiciado el documento: “Sin solución política es impensable una solución económica”. En 1973 compitió Ricardo Balbín dos veces por la Presidencia primero el 11 de marzo contra la formula Campora-Solano Lima y luego 23 de Septiembre compra Perón y su esposa María Estela Martínez. Ante la derrota sentenció: «El que gana gobierna y el que pierde ayuda”. En un discurso memorable cuando despidió en el Congreso Nacional los restos mortales del Presidente Perón concluyó diciendo: «Este viejo adversario despide a un amigo» seguía dando testimonio por la Unidad Nacional. Ante la acechanza de un nuevo Golpe Cívico- Militar dijo en marzo de 1976 por cadena nacional parafraseando al poeta Almafuerte : «Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte”. El 24 de marzo se inició las más sangrienta y crueles de todas las dictaduras. El pueblo sufrió y se perdieron muchas vidas pero no abandono la lucha para recuperar la Democracia. Y Ricardo Balbín impulsando la creación de la Multipartidaria hizo quizá su último gran aporte a la historia de nuestro país. Fue Ricardo Balbín un incansable defensor de Democracia y promotor permanente de la Unión Nacional. Como escribió Raúl Alfonsín “…Balbín tiene otro mérito: haber sido el arquetipo del político; el enemigo por definición de los profesionales de la antipolítica. En la época en la que triunfaban los supuestos "eficaces" ,Balbín parecía pertenecer al pasado y la democracia estaba arrumbada en el cuarto de los trastos viejos. De allí hubo que ir a rescatarla." Carlos Antonio Gorosito. Ex – Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007),Saladillo 29 de Julio de 2020.