Se continúa con el relevamiento de viviendas como parte de las tareas pre-censales del Censo 2020

La Municipalidad de Saladillo informa que por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Local, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Estadística (DPE), continúa con la actualización del Archivo de Domicilios en la ciudad de Saladillo, tarea preparatoria fundamental de cara al Censo 2020.

El trabajo de campo se inició el viernes 24 de julio y hasta el día 28 se relevaron un total de 98 manzanas.

El relevamiento se está realizando con una aplicación móvil desarrollada especialmente por la Dirección Provincial de Estadística, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que permite la actualización del Archivo de Domicilios de la República Argentina. La aplicación permite que las y los actualizadores tengan en su celular el listado de viviendas pre-cargado para actualizar; sincronizar las cargas con la base de datos de la DPE y realizar un seguimiento del trabajo de campo en directo.

Cabe señalar que para este operativo participan 4 actualizadores y 1 supervisor que están recorriendo todas las manzanas de la localidad de Saladillo, en esta etapa no se incluyen las localidades del interior y el sector rural, exceptuando el cuartel primero. La tarea no requiere el ingreso a los domicilios ni el contacto directo con las personas y son realizadas cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios que permiten preservar la salud de la población.

Todo el personal que realiza el operativo está debidamente identificado con una credencial donde consta foto, cargo y DNI. Ante cualquier duda puede consultar la identidad de las y los actualizadores en la página de la Dirección Provincial de Estadística www.estadistica.ec.gba.gov.ar La nómina completa también estará disponible en las comisarías locales para su consulta.

El jefe de partido, a cargo en la ciudad de Saladillo, es el Sociólogo Esteban Burghi, quien operativamente funciona en la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Saladillo. En estos primeros días no se presentaron mayores inconvenientes en el trabajo de campo y el sistema funcionó sin problemas. La actualización tiene una demora aproximada de 30 minutos por manzana.

