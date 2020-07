Salomón: “Tenemos números para preocuparse y tomar conciencia de que no estamos en un momento sencillo”

El intendente dialogó con FM90.7 sobre el aislamiento preventivo que está llevando a cabo, la situación epidemiológica de la ciudad, la relación con el Hospital y los festejos del 157° aniversario de la ciudad. A continuación los textuales más importantes:

Aislamiento preventivo

«Estoy bien, absolutamente normal, pero por una cuestión preventiva se decidió el aislamiento. La chica que trabaja en casa desde hace muchísimo tiempo tuvo algún síntoma, fue al hospital y le realizaron un hisopado. Se encuentra en su cada esperando el resultado y en mi caso por la función que cumplo y la cantidad de contactos que puedo tener se decidió este aislamiento preventivo»

«El martes se realizó el estudio y estamos a la espera de los resultados. Por ahora no tengo alternativas, deberé pasar el aniversario de Saladillo en aislamiento. En estas situaciones uno puede demostrar que cuando le toca le toca y debe asumirse como tal, también para dar el ejemplo»

La relación con las autoridades del hospital

«Tiene una gran importancia que trabajemos todos juntos, puede haber diferencias siempre como las hay dentro del equipo y en las reuniones que mantenemos para tomar decisiones. Con el hospital puede pasar lo mismo como con todas las instituciones de Saladillo».

«En esta situación tan compleja que estamos viviendo el hospital es uno de los principales protagonistas y debemos estar ahí para trabajar con ellos. También queremos potenciar el autocontrol del ciudadano común».

«Saladillo ha dado muestra de convivencia como pocos pueblos alrededor, pero eso no significa que seamos todos amigos. Ni siquiera en el equipo de gobierno somos un club de amigos. Nos manejamos todos con respeto mutuo y el nivel de convivencia que hemos logrado no es poca cosa».

«Hay un nivel de intensidad de trabajo que la gente no se imagina, estamos siguiendo a más de 100 personas en su situación diaria. La gente debería intentar poner paños fríos a la situación y todos juntos trabajar por un bien común, que es la salud».

Perspectiva a corto plazo

«Si diría que vamos a mejorar, la verdad no lo sé. No quiero alarmar a la gente pero soy realista, nadie sabe la perspectiva de la situación, no sabemos si estamos atravesando el pico, si el pico está por llegar. Creo que la cuarentena ha sido muy positiva, generó un hábito de costumbres y prevención al que no estábamos acostumbrados».

«Los 17 sospechosos bajaron a 15 y los activos a 6. Son números para preocuparse, estar inquieto y tomar conciencia de que no estamos en un momento sencillo o fácil. La única vacuna que hoy tenemos es la de cuidarse, no compartir el mate, saludarse con el codo, usar barbijo»

«Estamos a 150 kilómetros del foco infeccioso más grande del país y con una ruta que nos atraviesa».

Aniversario de la ciudad

«Tendremos a la mañana un acto presencial reducido, con chocolate y churros para distribuir en todos los controles. Se realizarán algunos homenajes y por la tarde la transmisión con números artísticos. Ojalá este acto sea agradable para todos».

«Este pueblo no se puede detener y tenemos que seguir tratando de superar esta pandemia de la mejor manera posible».

«No hay prevista inauguraciones para este acto, tenemos 4 o 5 obras que esperamos inaugurar cuando salgamos de esta pandemia. Esperamos antes de fin de año estar tan activos como queremos estar para Saladillo».

«El mensaje es positivo como siempre a pesar del momento que nos toca vivir, vamos a salir, aunque nadie sepa todavía cuando. Debemos seguir cuidándonos desde todos los ámbitos, municipal hospitalario o desde el ciudadano común, que también tiene muchas responsabilidades».