Mensaje del Intendente en los 157 años de Saladillo

¡¡¡¡Hola SALADILLO!!!!

Seguramentete este 31 de Julio, te vas a sorprender cuando, cada uno de tus hijos, te saluden, te recuerden, te extrañen y te añoren a la distancia.

Vos más que nadie, sabes que muchos Saladillenses, hoy no la están pasando bien y tal vez jamás imaginaste que, en tus jóvenes 157 años de vida, ibas a tener que enfrentar otras experiencias similares a las vividas a principios del siglo pasado, en tu etapa de adolescente.

Esos hijos mayores, que luego se convirtieron en nuestros abuelos, fueron los héroes que te acompañaron, poniéndole el hombro a esos tiempos difíciles y muchos más duros que éste presente que tanto nos duele.

Hoy también la realidad nos impone nuevos desafíos hacia adelante y nos enfrenta a la impotencia de no poder dar respuesta a tantas adversidades y daños que nos va dejando la pandemia.

Pero vos Saladillo, te preocupate por transmitirnos la sabiduría de la vida de tus fundadores, nos preparaste para disfrutar el trabajo intenso, nos enseñaste a cultivar la riqueza de la tierra, nos impulsaste a ser creativos, innovadores y emprendedores, nos permitiste ser libres, solidarios y generosos.

Además, nos regalaste miles de ejemplos de Saladillenses responsables, humildes y honestos que jamás necesitaron aplausos ni elogios, para desafiar a lo imposible, en el silencio de sus días.

Que orgullosos estamos de pertenecer a este pedazo de tierra que la naturaleza dejó a nuestro cuidado, convocados una vez más, a estar más activo que nunca, sabiendo que solo nuestra conciencia nos vigila y nos interpela cada noche, desde ese lugar que nadie nos puede invadir.

Hoy en este nuevo Aniversario de Saladillo, quiero regalarte la fortaleza de mi espíritu y el de cada uno de los hijos de este tiempo, para que nada nos impida seguir construyendote grande, pujante y hermoso.

Cuando pronunciamos o escuchamos tu nombre, nuestros pechos de hinchan y el corazón vibra más que nunca, porque nos sentimos Felices de ser Saladillenses.

Me toca ser uno de tus tantos hijos, no el mayor aún, pero sí el que tiene la obligación de asumir grandes responsabilidades cada día, haciéndolo con la pasión que impone ésta noble función que un día me encomendaste.

«FELIZ CUMPLEAÑOS SALADILLO»

Fuerte abrazo Saladillenses!!!

José Luis Salomón