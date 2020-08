HOY ES EL 80 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE CASA FELO

“EL 5 DE AGOSTO DE 1940 DON FÉLIX GREGORIO IPARRAGUIRRE, UN EX EMPLEADO DE LA ENTONCES CADENA DE TIENDAS”BLANCO Y NEGRO”, INAUGURA SU PROPIO COMERCIO BAJO EL NOMBRE DE “CASA FELO” QUE YA FORMA PARTE DE LA RICA HISTORIA COMERCIAL DE SALADILLO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“En su edición del jueves 8 de agosto de 1940 el semanario “El Pueblo” con un aviso a toda página daba cuenta de un importante acontecimiento comercial en la ciudad de Saladillo. El lunes 5 de agosto había quedado inaugurada “Casa Felo” o sea hace 80 años atrás. Otros medios gráficos días previos anunciaban también el acontecimiento. Una casa de venta de indumentaria para hombres, mujeres y niños como se desprende del aviso nacía en nuestra ciudad. El comercio empezó a funcionar en un local del señor Yansen Balleto en Av. Moreno 725 entre Mitre y Sarmiento donde tiempo después estuvo el Bazar el Mundo del Sr. Eduardo González. El fundador de “Casa Felo” fue el señor Félix Gregorio Iparraguirre quien había nacido 28 de noviembre de 1913 en nuestra ciudad, era el mayor de 8 hermanos. Cuando Félix tenía 12 años fallece su padre por lo tanto a partir de ese momento asumió una gran responsabilidad: trabajar para ayudar a mantener el hogar y lo hace en Casa Balleto (donde hoy funciona la casa de quiniela “Casa Cacho”) y luego pasó a trabajar en la Tienda “La Platense” también propiedad de la familia Balleto pero ya sobre la Avda. Moreno frente a la Plaza Principal. Luego pasó a trabajar como cadete en la Tienda “Blanco y Negro” manejando la primera bicicleta de reparto que llegó a Saladillo. Al poco tiempo lo ascendieron a Cajero y luego fue trasladado a la sucursal 25 de Mayo donde estuvo un largo tiempo y lo ascienden a encargado de la Sucursal de Coronel Pringles, pero desistió del ofrecimiento de encargado de la mencionada sucursal. Lo cono ya muchos años en la esquina de Av. Moreno y Sarmiento, era muy agradable charlar con él y de sus conversaciones se desprendía siempre un gran espíritu emprendedor. Ese espíritu emprendedor le llevó a desistir como dije a hacer carrera en lo que era por entonces las grandes tiendas “Blanco y Negro” e iniciarse en el rubro con su propio comercio. La indemnización de Blanco y Negro y el apoyo de unos familiares le permitieron emprender la creación de “Casa Felo”. Trabajador incansable desde lunes a viernes durante toda la jornada y el sábado lo hacía hasta el mediodía. Cuando no jugaba al fútbol sábados por la tarde, domingos y días feriados recorría la zona rural en un Ford T de su propiedad vendiendo indumentaria y anexos. De esa manera hizo crecer el negocio y lo convirtió en un referente de la moda masculina en Saladillo y en la zona. Don Félix se había casado con Rosa Domínguez con quien tuvo tres hijos varones: Félix Francisco nacido en 1946 y fallecido a los 5 meses de su nacimiento por una meningitis, Carlos Alberto nacido el 23 de marzo de 1948 y Alfredo Luis más conocido por Pipia que nació el 26 de febrero de 1952. Sus hijos estaban destinados a ser estrechos colaboradores de Don Félix y seguir el rubro que él había iniciado. Es así como Carlos Alberto cuando tenía 12 años y luego de haber concluido sus estudios primarios en la Escuela n°1 de nuestra ciudad ingresa en el año 1960 como empleado de “Casa Felo” de manera que para Carlos Alberto en el 2020 celebra un doble aniversario los 80 de Casa Felo y 60 de su ingreso al comercio. Alfredo “Pipia” cursó estudios primarios y secundarios e hizo el servicio militar en Azul e ingresó a trabajar en la firma a los 22 años y lo hizo hasta el año 1996 ya que el 28 de agosto de ese año perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. Sin duda alguna “Casa Felo” es comercio emblemático de nuestra ciudad, siendo uno de los referentes de la moda masculina vistió a generaciones de saladillenses y también de la zona. Yo mismo he comprado trajes y corbatas en “Casa Felo” y a principios de los años 80 mi primer sobretodo de la línea conocida como “Perramus”. Si había algo que identificaba al comercio era precisamente la variedad de camisas y corbatas lo que dio origen a uno de sus eslóganes más tradicionales : “CASA FELO EL REY DE LAS CAMISAS Y CORBATAS”, pero se habían popularizado a través de la voz inconfundible de Carlos Pedro Ferrario dos que eran los siguientes: “CASA FELO DONDE SE VISTE EL PUEBLO ENTERO” y “DEL ZAPATO AL SOMBRERO LO COMPRÉ EN CASA FELO” generalmente se los podía escuchar en los eventos deportivos en que la firma era un tradicional auspiciante. La esquina de Av. Moreno y calle Sarmiento se ha convertido en una esquina emblemática de la ciudad porque en ese lugar se encuentra la creación de Don Félix Iparraguirre que le puso su impronta al negocio y trabajó con intensidad durante 56 años ya que falleció a la edad de 82 años por problemas de salud el 17 de agosto de 1996 año este trágico para la familia Iparraguirre ya que 11 días después el 28 de agosto como ya lo expresara un accidente automovilístico trunca la vida del hijo menor Alfredo Luis. En consecuencia tomó la conducción del comercio Carlos Alberto al que conocía desde su niñez ya que Don Félix a partir de los 8 años y después de la escuela en horas de la tarde lo tenía como compañía en el local comercial. Hoy Carlos es el propietario del comercio en el que sigue trabajando con entusiasmo con la colaboración de su esposa Graciela Urús y su hijo Carlos Félix. El 5 de agosto de 2010 siendo Intendente Municipal de nuestra ciudad lo fui a visitar en forma sorpresiva con motivo del 70 Aniversario de la firma y ante mi pregunta sobre cuántos años se pensaba quedar a cargo del comercio me dijo sonriente: “Tengo contrato por 10 años”, el 5 de agosto de 2015 todavía yo seguí siendo Intendente Municipal de manera que en tal carácter lo fui a visitar con motivo del 75° Aniversario había cumplido la mitad del “contrato”. Hoy 5 de agosto de 2020 ha cumplido con la totalidad del “contrato” pero ya ha dicho que lo prorrogará por 5 años más de manera que marcha con entusiasmo hacia el 85 aniversario. Para quienes somos saladillenses y quienes viven en la ciudad de hace muchos años no necesitamos ni necesitan que se nos explique o se les comente que es y que significa “Casa Felo” porque forma parte de la historia comercial de la ciudad. “Casa Felo” nació cuando Saladillo tenía 77 años de vida institucional. Hoy en el día del 80 Aniversario de “Casa Felo” es el momento propicio para reconocer y valorar el impulso pionero de Don Félix Iparraguirre e instar a los herederos a darle continuidad a la creación del fundador.¡¡¡FELIZ 80° ANIVERSARIO CASA FELO!!!.” Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 5 de agosto de 2020.