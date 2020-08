“MARY MONETTI HA SIDO Y ES UNA GRAN COLABORADORA DE LOS CARNAVALES DE SALADILLO Y UNA GRAN ANIMADORA DE LOS MISMOS CON SU COMPARSA “PEHUÉN”. MARY HA TENIDO MUCHAS BATALLAS EN SU VIDA Y HA SALIDO AIROSA DE ELLAS. HOY ESTA LUCHANDO CONTRA UNA TERRIBLE ENFERMEDAD, TODOS ROGAMOS Y ESPERAMOS QUE GANE UNA NUEVA BATALLA PARA SEGUIR POR LAS OTRAS, PORQUE LA VIDA TODOS LOS DIAS NOS PRESENTA BATALLA”CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“No voy a recurrir a una definición académica o de diccionario sobre lo que es un barrio. Saladillo antes y ahora siempre tuvo y tiene muchos barrios. Para mí era la vecindad, el lugar más próximo donde vivía .Eran dos o tres cuadras, un poco más quizás a la redonda hacía los cuatro puntos cardinales. Yo viví con mis padres y hermanos en la casa de mis abuelos maternos hasta los 13 o 14 años. La casa estaba ubicada en Av. Pereyra entre calles Sarmiento y Bmé. Mitre. Hacia la calle Sarmiento es decir camino a las vías del Ferrocarril me juntaba con los chicos de esa zona del barrio. Hacia la calle Bme. Mitre con los chicos del sector que llegaba hasta la Avda. Rivadavia y la zona donde hoy está la Terminal de Ómnibus. En toda esa zona las calles eran de tierra, había pocas casas que se iban intercalando con los terrenos baldíos. No había obra de desagües, estaba únicamente el Canal de la Av. Pereyra donde pescábamos “ranas”, de manera que cuando llovía mucho todo el barrio o la zona se inundaba y el agua permanecía por varios días por lo tanto intentábamos nadar o simplemente jugar en las aguas estancadas en la calle. En tiempos normales climáticamente hablando improvisamos canchas de fútbol en la Avenida y en las calles circundantes. Los varones usábamos el pantalón cortito. Los chicos y las chicas del barrio o la zona empezábamos nuestros estudios primarios en la Escuela n°18 o en la Escuela n° 1. Ahora me voy a referir específicamente a la parte del barrio que se extendía hasta la Av. Rivadavia y la zona donde hoy está La Terminal. En ese tiempo (el de nuestra infancia) la Terminal no estaba, no estaba el Jardín de Infantes 905, no estaba el barrio de viviendas (departamentos). En la zona donde vivía (sobre calle Mitre e/Pereyra y Estrada) habitaban dos personas que son leyenda en nuestra ciudad: “Cuellito” y “El Negro” Gómez. He notado que siempre se lo recuerda más a Cuellito. Reitero la calle era de tierra e inundable (la Mitre), en la esquina de Mitre y Estrada (frente a la Terminal) había un baldío que utilizabamos como canchita de futbol alguna vez se acercó Horacio Guarany a saludarnos. Donde hoy está IOMA y antes estuvo TELEFÓNICA estaba el primer Parque Infantil de Saladillo y allí nos juntábamos para jugar en los pocos juegos que había. Entre los chicos de mi generación o casi de mi edad sobre la Bmé. Mitre estaba Jorge Ernesto Lenzi ” El Japonés”, Martín Lalanne, Jorge Domingo Orsi ( ya fallecido vivía sobre calle Estrada) mi hermanas Elena y Raquel más chicas que yo no participaban de los encuentros. Había además sobre calle Bme. Mitre una chica de espíritu inquieto y a ella me quiero referir: Era Mary Monetti. Ella le dio valor e importancia al barrio, al lugar de nuestra infancia, su escuela primaria fue también mi escuela primaria y la de mis hermanos: la querida Escuela n° 18 donde pasábamos tantas horas y aprendimos las primeras letras. Mary me escribió en noviembre de 2018 me decía:”Goro se viene el Centenario de la Escuela n°18 me dijo la Dire que ya estuviste por el tema tenemos que hacer algo ya hace 50 años que egresamos. Tengo fotos con tu hermana Elena”. Mary estaba demostrando el afecto que siente por nuestra querida escuela, porque el paso por una escuela nos marca para siempre. El 20 de febrero de 2020 me volvió escribir para informarme del fallecimiento de una compañera de la Escuela Alejandra Ferro. “Goro ella te apreciaba mucho por eso te escribí” me dijo y me volvió a recordar el Centenario del Escuela 18. Pasó el tiempo de nuestra infancia, nuestras vidas fueron tomando distintos rumbos. Fui electo Intendente Municipal y en un determinado momento decidí trasladar la realización de los Corsos a la Avenida Mariano Acosta con la conformación de Consorcio de Entidades de Bien Público cuya coordinación delegue en Daniel Salomón, quién me había pedido que el delegara tal tarea. Para que actúen los artistas improvisamos el escenario sobre un montículo de tierra. Finalmente decidí construir el Parque República de Brasil con su escenario que inauguramos creo el 10 de febrero de 1998 con la actuación de Víctor Heredia. Mary Monetti fue un puntal fundamental en la organización de los eventos públicos que allí se realizaron antes y después de la construcción del Parque República de Brasil. En su momento la designe empleada municipal afectada a ese lugar significaba la valoración de su trabajo. Con gran prestancia atendió a los grandes artistas que pasaron por el lugar. Pero Mary fue muchos más allá de esa tarea. Decidió apostar fuerte al Carnaval saladillense de que es una de las Alma Mater, aporto su granito de arena para darle brillo y alegría con la Comparsa “ Pehuén”. Son muchos y muchas los que han aportado y aportan al Carnaval saladillense. Pero sin duda alguna el de Mary Monetti ocupa un lugar especial. Siempre puso lo mejor de sí y del grupo que conducía para que esa Fiesta Popular por definición pudiera alegrar a nuestro pueblo. El 23 de julio, hace unos días una amiga me escribió por mensaje al Facebook: “Sabes que Mary Monetti está atravesando por un importante problema de salud?” Me contó que estaba en el Hospital Italiano de La Plata. Me comuniqué entonces con Mary por mensaje de Facebook y me comento lo que le estaba pasando. Impacta emocionalmente que una vecina, una compañera del colegio, de la infancia, del barrio y del trabajo público esté atravesando por un problema importante de salud. Mary está dando una gran batalla contra una de las enfermedades más crueles que existen. La vida le ha presentado a Mary para decirlo de una manera simbólica” más de mil batallas” en todas o en casi todas ha salido triunfante. Hoy le presenta otra batalla más quizás la más “dura”. Todos los que la conocemos sabemos que Mary es una Gran Guerrera de esas que la palabra “rendirse” no figura en su vocabulario. Todos también algunos con la oración al Supremo Hacedor, otros con la manera que tengan de pedir a la ciencia o al ser superior en que creen estamos acompañando y pidiendo por su pronta recuperación, queremos verla no solamente cuando las circunstancias lo permitan en las Pistas de la Avenida Mariano Acosta animando con sus comparsas el Carnaval saladillense, sino que la queremos ver en la “Pista de la Vida” luchando por las cosas en las que ella cree y que le entusiasman. Todos aguardamos su pronta recuperación. Por mi parte mis cálidos recuerdos por la vida barrial y la infancia que compartimos y el agradecimiento por haber colaborado con mis gestiones de Gobierno desde un ámbito que siempre busca llevar alegría a nuestros convecinos como lo es EL CARNAVAL con sus tradicionales corsos. Mary en estos momentos se encuentra en el Hospital Italiano de La Plata, hoy me comunique nuevamente con ella a través de un mensaje, en su respuesta con un mensaje de voz comenta que está atravesando un momento muy difícil, pero también el mensaje denota esperanza y pone de manifiesto su espíritu su gran espíritu de lucha. Querida Mary los obstáculos existen para ser superados, las dificultades existen también para ser superadas de ninguna manera debemos claudicar ante los obstáculos y dificultades. Mary te esperamos para seguir peleando en las batallas que aún faltan y para que el Carnaval de nuestra ciudad te siga teniendo como una de sus grandes protagonistas.” Carlos Antonio Gorosito ( “Goro”) Saladillo 6 de agosto de 2020.