Lordén solicitó garantizar tratamientos y medicamentos a pacientes oncológicos

La diputada provincial Alejandra Lordén, se refirió a la multiplicación que se ha registrado respecto de las denuncias de pacientes y profesionales de la salud del ámbito público por demoras en la provisión de medicamentos oncológicos y en los tratamientos de radioterapia.

“Se está generando un impacto negativo enorme en la evolución de los enfermos, que sumado a su estado de salud, condiciones desfavorables y preocupaciones por la pandemia del COVID, considero una demora innecesaria e insensible. Por lo que queremos que se garanticen los tratamientos y medicamentos”, afirmó la legisladora de Juntos por el Cambio.

En un proyecto presentado en la Cámara Baja, le solicita además al Estado bonaerense, que informe la cantidad de pacientes oncológicos y crónicos bajo la órbita del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer; la modalidad de compra, cantidad y montos de medicamentos implementado antes de la pandemia y durante la misma; los laboratorios adjudicados a la compra de los medicamentos; el tiempo de entrega de medicación; entre otros puntos.

“Hay que tener en cuenta que los pacientes afectados por esta demora son aquellos que no poseen ninguna cobertura social y están a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y muchos pacientes se dirigen al Banco de drogas en La Plata porque no encuentran respuesta en otras instituciones” explicó Lordén.

La diputada concluyó que “Nuestra provincia, al igual que la gran mayoría del mundo, transita momentos muy difíciles, que requieren que los funcionarios públicos estén a la altura de las circunstancias y no sumen más problemas a la sociedad”.