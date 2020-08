EXITOSO OPERATIVO SATURACIÓN DE TRÁNSITO EN LA TARDE DEL DOMINGO. SE SECUESTRARON 10 MOTOS

En el marco de los controles exhaustivos de tránsito que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de nuestra Ciudad, se planificó un operativo de saturación en el que fueron secuestradas diez motos, las que circulaban sin la documentación exigida por la normativa vigente, del mismo modo que faltantes de luces reglamentarias, chapa patente, espejos retrovisores y caños de escapes anti-reglamentarios.

El operativo fue llevado adelante por inspectores de la Dirección de Seguridad Vial, efectivos policiales de la Comisaría Distrital, Grupo de Apoyo Departamental y DDI. En el lugar estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Gonzalo Gallego, el director de Seguridad Vial, Fabio Reparaz y el jefe de la Comisaría Distrital, subcomisario Germán Grino.

De esta manera se pretende reducir el tránsito ocioso, que en el marco de la pandemia y el “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” de no tener un motivo fundado de excepcionalidad no deberían circular, pero especialmente está enfocado en los infractores recurrentes que no solo cometen infracciones, sino que también alteran el orden público, con ruidos molestos y maniobras intempestivas y temerarias que en muchos casos ponen en riesgo la integridad física y la vida de ellos mismos y de terceros.

Es importante destacar la tarea de quienes estuvieron al frente de operativo, que en muchos casos se exponen físicamente ante las maniobras evasivas y a la desaprobación y agravios de unos pocos. Pero es más importante aún remarcar el despliegue constante que los equipos de trabajo, inspectores y efectivos policiales desarrollaron estos meses de tanta intensidad y continuidad, tanto en los nueve puestos de control de ingreso, como dentro del microcentro urbano, para un tránsito más seguro.