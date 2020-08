Propuesta de Presupuesto con Perspectiva de Género

El bloque de concejales del Frente de Todos ha ingresado al HCD un proyecto donde propone al Ejecutivo Municipal que, al momento de proyectar el presupuesto de cada período, se introduzcan metas y objetivos que contemplen la perspectiva de género, asignándose recursos que se correspondan con los mismos.

Un Presupuesto con Perspectiva de Género, refiere a iniciativas de presupuestos sensibles a los diferentes géneros, que pueden aportar a la eliminación de brechas, contribuyendo a asegurar el logro de los objetivos de igualdad, promover una mayor obligación de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, en particular hacia las mujeres, y LGTBI+, quienes por lo general son mayormente marginadas/os que los varones en los procesos de toma de decisión sobre los fondos públicos.

Estos recursos no solo deben pensarse en el desarrollo de programas referidos a políticas que atiendan a los derechos de mujeres y LGTBI+, sino también a que se dé una transversalidad, en donde desde cada área de gobierno se asegure e incluyan respuestas equitativas a los distintos géneros.

En este sentido, la concejal María Mancini, explicó que días atrás además se presentó un proyecto de ordenanza que promueve la conformación de la “Mesa Local Intersectorial de prevención y abordaje de la violencia familiar y de las violencias por razones de género”, con el objeto de analizar, diseñar, planear, evaluar e implementar acciones específicas y diseño de políticas públicas en relación al abordaje y la prevención de la violencia familiar, por razones de género, identidad de género y diversidad sexual.

Así, mismo otro proyecto de reforma de la ordenanza 29/2019, adhesión a la Ley Micaela – 15.134, dado que no se establecen en la misma aspectos que determinen su instrumentación. Esta ley refiere a la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del estado en todos sus niveles.

Estas propuestas legislativas del Bloque de concejales del Frente de Todas se enmarcan en que el gobierno Nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires han definido el desarrollo efectivo e integral de políticas públicas de género, partiendo de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y el Ministerio de Mujeres, Políticas de género y diversidad sexual respectivamente, colocando a los gobiernos de todas las jurisdicciones en la necesidad de redefinir y fortalecer el desarrollo de políticas de género enmarcadas en los lineamientos ministeriales respectivos, para acercar y hacer posible en cada rincón del país y de la provincia toda acción que avance en forma definitiva hacia la igualdad de géneros e elimine todo tipo de violencias.