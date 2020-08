Fútbol. Entrevista Pablo Báez

LA IDEA ES PODER REACTIVAR CUANTO ANTES LA PRACTICA SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA»

Desde la Liga De Fútbol de Saladillo, entrevistamos a un emblema de La Lola, que trabaja desde hace muchísimo tiempo en la comisión. Pablo Báez nos cuenta su historia y hablamos del presente de la institución.

Pablo, primero preguntarte cuanto hace que estás trabajando en La Lola, y segundo, te toco alguna vez alguna situación similar, de un párate tan largo?

—- Me toca llegar a La Lola en el año 2003 como jugador por intermedio del “canario” Oyhanart. En esa época el técnico era el “Ruso” Nanni. Recuerdo que nos tocó hacer buenos campeonatos y en el año 2004 jugar la final contra Huracán. Así que ya estoy cerca de los 18 años en el club. Hasta el año 2014 seguí jugando, pero igualmente en el año 2011 mientras era jugador ya empecé a participar en la comisión del club convocado por Sergio Marconi, quien en ese momento era el presidente.

En el año 2012 empecé a trabajar en inferiores con los chicos, algo que también me gusta mucho. En ese momento en las inferiores estaba Fabri Magnarelli, que fue quien me convoco a participar junto a él. Llegado el año 2015 me toca quedar como presidente de la institución, en un principio era por dos años, y terminaron siendo cuatro. En el año 2017, tras haber estado al mando de los primeros equipos Elvio Vazquez y Pablo Damiano, llega de técnico el “canario” Oyhanart y nos toca uno de los momentos más lindos, que fue salir campeón después de 15 años, un día 10 de Diciembre en cancha de Argentino. Tuve la suerte de que en mi gestión como presidente, tuve conmigo una comisión que siempre trabajo un montón. No solo la comisión sino también un grupo de apoyo, que sin integrar la comisión colaboro muchísimo con nosotros.

Con respecto al párate, recuerdo algo similar cuando fue la gripe A, pero no fue tanto tiempo como ahora. Un párate así tan largo no creo que haya pasado.

Muchísimas familias, hoy están manifestando su deseo de que cuanto antes regrese la actividad, sobre todo la de los chicos, que hace mucho tiempo están adentro, como es el caso de La Lola, y cuál es la postura del club?

—- Nuestra postura es que se reactiven cuanto antes lo entrenamientos, para que los chicos puedan salir a disfrutar y a las practicas, ya que es lo que les gusta, más teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo que están adentro. Con respecto al inicio del campeonato siempre es importante, ya que les gusta la competencia, pero hay que ir viendo cómo va esto en el día a día. Pero la idea es poder reactivar cuanto antes la practica siempre y cuando se pueda.

Como esta hoy el Club en la parte institucional?

—- Tenemos constituida la comisión directiva con Gerardo Ninni como presidente, y a la vez una sub comisión de padres que trabaja más que nada en el aspecto de inferiores. Gracias a ellos logramos tener un comedor en el club, los días jueves, para brindarle la merienda a todos los chicos de inferiores. También contamos con un grupo de apoyo de gente que simpatiza con el club, que en alguna época han sido dirigentes, y hoy nos apoyan y trabajan a la par de la actual comisión directiva.

Tienen algún objetivo grande en un futuro?

—- Hoy por hoy el primer objetivo que tenemos es poder ampliar la cantina, y poder usarla además para reuniones y cenas. También mejorar el predio, con respecto a la luz y el alambrado olímpico, para poder jugar una eventual final en nuestra cancha. Ya que al no contar con el alambrado olímpico, solo podemos hacer de local hasta las semis. Los proyectos más cercanos a futuro son esos, además son cosas que le quedan al club con el paso del tiempo.

Alguna vez imaginaron, cuando arrancaron con inferiores prácticamente de cero, que hoy la realidad los iba a encontrar con un lindo predio, con todas las categorías y demás?

—- Gracias al trabajo y al esfuerzo de muchísima gente que ha colaborado, hoy la realidad nos encuentra con nuestra cancha, con escuelita con más de 50 chicos, con todas las categorías de inferiores compitiendo y siendo protagonistas también en las mayores.

En este largo camino y proceso, nos han pasado cosas históricas para la institución, como fue participar en el año 2018 del Torneo Federal C, en aquel momento nos tocó compartir la zona con Huracán, El Taladro y Juventud de Las Flores, llegando a la última jornada del grupo con chances de clasificar. Más allá del resultado fue una experiencia inolvidable, y ojala se pueda repetir en otro momento.

Otro de los grandes logros es haber formado y también impulsado el Futbol Femenino, nos genera un gran orgullo que hoy el club también cuente con un espacio para las mujeres.

Para finalizar quiero agradecer al gran Vasco Oyhanart, que siempre está al pie de cañón, y como el vasco muchos que están constantemente pendientes de la actualidad del club. Son muchísimos, pero no me pongo a nombrar a todos porque seguramente me olvide de alguno, y son muchos realmente. Y aprovecho esta nota para mandarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación a la popular Estela, que su familia está presente en cada partido, y en cada detalle de cosa que pase en el club.

De mi parte también quiero agradecer a mi familia, que siempre está apoyándome, y bancándome el gran tiempo que le dedico al club, a veces estoy más de nueve horas en el club.

Este próximo 21 de septiembre, nuestra querida institución estará cumpliendo 68 años, y ojala que esa fecha ya nos encuentre en actividad y poder festejarlo juntos en el club que tantas alegrías nos da a nosotros.

Les agradezco a La Liga por la nota, y ojala que esto pase pronto.

*Por Agustín Di Benedetto