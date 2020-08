Comunicado del club atlético Huracán de Saladillo

Desde la Comisión Directiva del Club Atlético Huracán queremos informar a los medios de comunicación, jugadores, padres y público en general lo siguiente:

Ante la reciente circulación en la comunidad de comentarios que nos han llegado sobre el arranque de los entrenamientos en el mes de Septiembre de nuestra Escuela de fútbol y categorías inferiores, el Club Atlético Huracán confirma que no ha emitido comunicado alguno sobre la vuelta a la actividad en nuestra institución.

Además informar que no tenemos ninguna fecha prevista para comenzar los entrenamientos, y que no lo haremos sin antes tener autorización del Municipio, de la Liga de Fútbol Saladillense y sin antes haber acordado en conjunto con demás clubes de nuestra ciudad la decisión de retomar las actividades.

Importante señalar que todas las comunicaciones del Club Atlético Huracán son siempre difundidas por nuestros canales oficiales