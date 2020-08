“HABRÁ ELECCIONES EN LA ARGENTINA EN EL 2021, EN EL 2023 EN EL 2025, EN EL 2027… HABRÁ ELECCIONES SIEMPRE EN ARGENTINA. NUNCA MÁS LAS URNAS ESTARÁN GUARDADAS LA DEMOCRACIA VINO PARA QUEDARSE. NO COMPARTO LAS DECLARACIONES DEL EX – PRESIDENTE DUHALDE SOBRE LA POSIBILIDAD DE UN GOLPE EN ARGENTINA” CARLOS ANTONIO GOROSITO

«Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares», afirmó Duhalde anoche en declaraciones al programa «Animales sueltos» de América TV. Tengo afecto personal por el Dr. Eduardo A. Duhalde, él fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999 (dos mandatos) y ese fue el mismo tiempo en que yo desarrolle mis dos primeros mandatos como Intendente Municipal. Pero en esta circunstancia debo decir que no comparto sus declaraciones. La Democracia en la argentina no puede correr riesgo, caso contrario no habremos aprendido nada del baño de sangre que ocurrió en la República, DE LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS y la de la exclusión del pueblo en sus decisiones. He repetido hasta el hartazgo que desde 1983 y para siempre el único que pone y reemplaza a los gobernantes en nuestro país es el pueblo por medio del voto popular y en los tiempos institucionales que marquen las Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y las respectivas leyes electorales. Todos los gobiernos tienen una doble LEGITIMIDAD: una de ORIGEN cuando ganan las elecciones y otra de EJERCICIO que se va dando durante el desarrollo del mismo. Cuando los gobiernos toman decisiones que atentan contra la libertad o bienestar del pueblo pueden ir perdiendo LEGITIMIDAD DE EJERCICIO, pero es el pueblo mismo el que debe pedir las rectificaciones de los rumbos con los mecanismos que la misma Democracia otorga entre ellos: las movilizaciones populares. Poco favor le hacemos a la Democracia con declaraciones poniendo en duda su continuidad. En caso de que algún dirigente tenga información de que hay sectores que quieren terminar con el sistema Democrático los debe denunciar con nombre y apellido y decir expresamente que se pone en defensa de las instituciones Democráticas. Hoy y siempre debemos reafirmar nuestra vocación Democrática y rechazar las actitudes y declaraciones que creen confusión. Cuando un gobierno no cumpla con las expectativas que sus electores tuvieron en al elegirlo, el pueblo se lo debe recordar en forma pacífica y democrática. Grandes líderes mundiales como Gandhi o Martin Luther King dieron pruebas de cómo se reclama pacíficamente y se obtienen grandes resultados. La Democracia nos da el derecho a expresarnos y es nuestra obligación hacerlo ante las distintas circunstancias políticas, económicas o sociales que vive el país. Pero al mismo tiempo implica entender cabalmente las implicancias que pueden tener las declaraciones de quién o quienes han cumplido importantes roles institucionales en el país.Cada uno es dueño de decir lo que piensa. Pero hay pensamientos que cuando se verbalizan contribuyen a crear incertidumbre e incluso a alentar a sectores antidemocráticos a conspirar contra el mismo sistema Democrático.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Buenos Aires de la UCR(2005-2007), Saladillo, 25 de Agosto de 2020.