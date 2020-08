Salomón se expresó en contra de las declaraciones de Duhalde

¡¡¡HOY MÁS QUE NUNCA, DEMOCRACIA PARA SIEMPRE!!!

La Democracia Argentina es de todos y no debe ser bastardeada y menospreciada por nadie!!!.

Es absolutamente repudiable el mensaje desestabilizante de Eduardo Duhalde, doblemente agravado por su condición de Ex Concejal, Intendente, Gobernador y especialmente como Ex Presidente de la República!!!.

La sangre de muchos Argentinos derramada en esta tierra, para la reconstrucción del Sistema Democrático, no puede ser deshonrada!!!.

Que nada nos pretenda desviar de la convivencia pacífica e inclusiva de los habitantes de esta bendita tierra!!!.

NUNCA MÁS esos dueños de la verdad revelada!!!

José Luis Salomón.

Intendente de Saladillo.