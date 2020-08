Repudio de la JR de Saladillo

No tenemos muy claro cuáles fueron las intenciones del ex Presidente Eduardo Duhalde, pero sí entendemos que ese tipo de declaraciones públicas hacen mucho daño al clima social en el contexto que estamos viviendo y por supuesto a la calidad institucional de la República.

La democracia no está en riesgo, se sostiene con el aporte de cada argentino que lucha por salir adelante cada día y por seguir fortaleciendo las libertades y derechos que tantos miedos y tantas luchas nos costaron.

Repudiamos sus dichos y convocamos a la comunidad a defender la Democracia para SIEMPRE.

NuncaMás

Comité UCR Saladillo

JR Saladillo