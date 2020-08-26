Necrológica Bruno

CESPAZ INFORMA QUE A LOS 93 AÑOS DE EDAD, FALLECIÒ EUGENIO ALBERTO BRUNO (PADRE DE LILIANA Y BETO)
SUS RESTOS SERÀN INHUMADOS HOY 26 DE AGOSTO A LAS 15 HS EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE DEL CARRIL
CASA DE DUELO: LOS TILOS 2977- POLVAREDAS
CESPAZ INFORMA QUE A LOS 93 AÑOS DE EDAD, FALLECIÒ EUGENIO ALBERTO BRUNO (PADRE DE LILIANA Y BETO)
SUS RESTOS SERÀN INHUMADOS HOY 26 DE AGOSTO A LAS 15 HS EN EL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE DEL CARRIL
CASA DE DUELO: LOS TILOS 2977- POLVAREDAS
InfoSaladillo - Todos los derechos reservados.