Massaccesi: las palabras de Duhalde son absolutamente preocupantes

El dirigente político local Claudio Massaccesi, se expresó respecto de las declaraciones del expresidente Duhalde.

“Absolutamente preocupantes las palabras del expresidente Eduardo Duhalde; no lo voy a calificar; porque creo que sería un irrespetuoso hacerlo!!

Pero está bueno que resulte un llamado de atención a la clase política en general que No todo da igual! Que hay que terminar con el grado de crispación existente! Que quienes gobiernan deben entender que es un paso en la vida institucional y NO los declara dueños de la verdad absoluta!! Que el diálogo y el saber entender y escuchar a los demás es fundamental en el sistema!! Que el sistema democrático se fortalece con consensos y diálogos, NO con egoísmos y divisiones!! Que sea más que un repudio sistemático cono vemos por parte de casi todos los políticos, sino una lección para los políticos para fortalecer la democracia!!!!

Y quizás entender que ha llegado la hora de comenzar a cuidar de ella x encima de los intereses particulares de quienes ostenten poder!!!”