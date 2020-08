La Radio hoy cumple 100 años

«LA RADIO ES SERVICIO, INSTANTANEIDAD EN LA INFORMACIÓN, COMPAÑÍA, CON LA RADIO NUNCA SE ESTÁ SOLO.EL HOMBRE SIEMPRE SEGUIRÁ HABLANDO Y COMUNICANDO Y LA RADIO SEGUIRÁ GENERANDO VÍNCULOS» CARLOS ANTONIO GOROSITO.



«Se sostiene que es difícil atribuir la invención de la radio a una sola persona. Se puede hablar diversas paternidades en clave local por ejemplo Aleksandr Stepánovich Popov (1959-1905) hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia. Estudió en la Universidad de San Petersburgo. Fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Construyó su primer receptor de radio en 1894 y lo presentó ante la Sociedad Rusa de Física y Química el 7 de mayo de 1895, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a cinco kilómetros de distancia. Guillermo Marconi ( 1874-1937) fue un ingeniero electrónico italiano conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía es señalado como el inventor de la radio. Julio Cervera Baviera (1854-1927) fue un ingeniero y comandante que cursó estudios de Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia. Fue cadete de caballería en Valladolid, entrando a formar parte en 1878 de la escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara. El español Julio Cervera según investigaciones realizadas, desarrolló la radio once años antes que Marconi. Cierto es que el italiano inventó antes que Cervera la telegrafía sin hilos, pero para transmitir señales, no sonido. Cervera transmitió la voz humana -y no señales- sin hilos entre Javea (Alicante) e Ibiza en 1902, lo que significó la conexión de dos puntos alejados cerca de 85 kilómetros. Nikola Tesla ( 1856- 1943) fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico estadounidense de origen serbocroata. Quince (15) años antes que Marconi y 4 años antes que Julio Cervera, Nikola Tesla ya había hecho varias demostraciones y publicaciones de los principios de la radio. Sostuvo que Marconi le había usurpado la patente y por lo tanto Nikola Tesla llevó a los tribunales a Marconi ganando el litigio ante el Tribunal Supremo de los EE. UU. y quedando como el auténtico inventor de la radio. En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. Por lo tanto se suele afirmar que la radio es una creación colectiva. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en 1920 en Argentina. El 27 de Agosto de ese año entonces estudiantes de medicina, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, fueron los artífices de la primera transmisión masiva. Pusieron al aire la ópera de Parsifal de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, debido a que el desarrollo técnico se realizó con un equipo transmisor en el techo del edificio, fueron bautizados como» Los locos de la Azotea». Fue un acontecimiento pionero en el mundo: nacía la radio es por eso que hoy conmemoramos los 100 años de la radio en la Argentina. En Estados Unidos, la primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por muchos autores la estación, de Detroit (Estados Unidos), perteneciente al diario The Detroit News, aunque muchos autores opinan que es la KDKA de Pittsburgh que comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque obtuvo una licencia comercial antes que aquella. En la Argentina en 1920 con «Los Locos de la Azotea» se comenzó con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y el primer locutor del mundo fue Enrique Telémaco Susini. La rudimentaria tecnología de la época no permitía una gran calidad sonora pero de todas maneras, la novedad generó tal entusiasmo que los conciertos debieron repetirse en los días siguientes con las óperas Aída, Iris, Rigoletto y Manon. Luego prosiguieron con audiciones improvisadas, en algunas de las cuales Susini también cantó en distintos idiomas, como el alemán, francés, italiano y hasta en ruso. De tal modo, las puestas al aire prosiguieron desde otros escenarios, como el Teatro Colón, y hasta empezaron a emitirse noticias. De esa experiencia nació Radio Argentina y luego muchas otras. En 1922 se pudo transmitir en vivo la asunción del Presidente De la Nación Dr. Marcelo Torcuato de Alvear. Seguramente hoy habrá centenares quizás miles de escritos sobre este acontecimiento desde los medios gráficos, recordatorios desde las distintas emisoras de cada rincón del país y desde los medios audiovisuales. Por lo tanto no me detendré en mayores abundamientos sobre la historia y la evolución de la radio en nuestro país. Intentaré una apretada síntesis de mi relación con la radio. La empecé a escuchar desde niño, porque la escuchaba mi madre, y desde entonces establecí un vínculo con la radio que permanece hasta la actualidad. LS4 Radio Porteña (ahora Radio Continental), LS5 Radio Rivadavia eran la que más escuchaba .También recuerdo haber escuchado entre otras: Radio Nacional, Splendid , Radio El Mundo etc. En 1963 seguí la muerte del Papa Juan XXIII, la posterior designación de su sucesor el Papa Paulo VI, el asesinato del Presidente John F. Kennedy de los EEUU. Tenía entonces 8 años. Seguía los radioteatros que escuchaba mi madre. Los había en diversos horarios pasado el mediodía, por la tarde y la anoche. Audón López que interpretaba al «Negro Faustino» era uno de mis favoritos. Me viene a la memoria las obras La pasión de Juan Moreira y El facón de Pastor Luna con Héctor Bates, Héctor Miranda y Omar Aladio. Cuando por la mañana iba a la escuela primaria y por la tarde trabaja de cadete y lustrabotas en la peluquería de Domingo Moyano allí escuchaba distintos programas a través de una radio Spica. A Hugo Guerrero Marthineitz lo escuchaba en el Show del Minuto, a Cacho Fontana en el «Fontana Show», a Héctor Larrea en «Rapidísimo», naturalmente a Antonio Carrizo en su emblemático «La Vida y el Canto». Escuchaba un programa político que se llamaba «De Cara al País» que conducía Mario Monteverde en Radio Rivadavia. En los programas deportivos empecé con José María Muñoz con la «Oral Deportiva» ,luego con Víctor Hugo Morales. El informativo de Radio Colonia (Uruguaya) en la voz del legendario Ariel Delgado. No mencionare todos los programas de distinta naturaleza y los más diversos periodistas, conductores y locutores radiales que he escuchado y escucho. Debo decir simplemente que he sido y soy un gran oyente de radio. Cuando fui a estudiar a la ciudad de La Plata me lleve la radio. Cuando trabajaba en lo que hoy es el Banco Credicoop Sucursal Saladillo también tenía la radio que escuchaba antes y me despertaba con la radio. Durante los 24 años que fui Intendente Municipal una radio me acompañó siempre la radio y la escuchaba cuando firmaba los actos administrativos del Municipio. En los viajes siempre me ha acompañado la radio. En mi casa siempre tuve y tengo un a radio en cada uno de los ambientes lo que incluye el baño. He mantenido mi fidelidad durante muchos años a las programaciones de Radio Continental. En la actualidad voy haciendo zapping por distintas emisoras. Hoy la radio cumple 100 años de vida y podemos decir que es uno de los medios «más extraordinarios» de comunicación. Generalmente podemos escuchar la radio mientras realizamos otra actividad. Significa instantaneidad en la noticia y en la información, servicio, compañía y muchas cosas más. La radio siempre es una gran compañía. Con la radio nunca se está solo. «Aquellos hombres, desde la terraza del Coliseo, fueron pioneros. No hay que olvidarlos, marcaron un hito en la comunicación en el mundo. En 1934 se realizó, en Buenos Aires, un congreso internacional de radio, con la participación de 40 países. Ahí se reconoció a aquella emisión como la primera transmisión radiofónica del mundo», explica Ricardo Pérez Bastida quién fuera una de las principales voces de radio Rivadavia. Lalo Mir ha dicho sobre la radio:» Es el primer medio electrónico de difusión masiva. Mientras el hombre siga hablando y comunicando la radio estará generando un vínculo porque hay necesidad de decir y escuchar». El hombre seguirá hablando y comunicando y la radio seguirá generando vínculos por siempre.» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 27 de agosto de 2020.