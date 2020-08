“EDGARDO MONETTI ES UN GRAN RADICAL, SE EQUIVOCARON LOS QUE PIDIERON SU EXPULSIÓN DE LA UCR JUNTO A OTROS CORRELIGIONARIOS Y CORRELIGIONARIAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Quién busca la liberación nacional, social y humana sin supeditar ningún de esos objetivos a la concreción de alguno de los otros esa persona es radical aunque no esté afiliada a la Unión Cívica Radical. Quien luche permanente por las libertades públicas, la vigencia de las instituciones democráticas, por la justicia social esa persona es radical aunque no esté afiliada al partido.Quien a su vez dice que quiere lograr la liberación nacional, social y humana y supedita uno de esos objetivos para la concreción de algunos de los otros esa persona no es radical por más que esté afiliado al partido y tenga la más alta ubicación en el escalafón partidario. Quién no busque la vigencia permanente de la democracia, de las libertades públicas, del sufragio, no luche por la justicia social esa persona no es radical aunque esté afiliado a la Unión Cívica Radical y este ubicado en lo más alto del escalafón partidario. Las expresiones que anteceden están basadas en los discursos que le escuchaba decir a Raúl Alfonsín cuando lo acompañaba en las giras partidarias entre 1973 y 1976 por la provincia de Buenos Aires. Eran palabras más, palabras menos las que expresaba por entonces el ex – Presidente. Habiendo tomado conocimiento de la expulsión de algunos correligionarios de la UCR de Saladillo porque integraron otra lista en las elecciones de 2019 que no era la oficial partidaria, debo expresar que hoy en la UCR nadie está en condiciones de tirar “la primera piedra”. En otras oportunidades en Saladillo hubo correligionarios que integraron otras listas que no era la oficial de la UCR, un caso concreto fue en las elecciones legislativas de 2009 competían con la lista de Concejales que yo impulsaba como Intendente en ejercicio por la UNIÓN CÍVICA RADICAL ,había quienes se consideraban más radicales que quienes teníamos la conducción circunstancial del Municipio y que podían hacer mejor las cosas, y también representar mejor al pueblo, no pidieron ninguna elección interna fueron por fuera de la lista orgánica de la UCR. YO NO PEDÍ EN SU MOMENTO LA EXPULSIÓN DE NINGUNO DE LOS CORRELIGIONARIOS QUE INTEGRARON LAS OTRAS LISTAS QUE COMPETÍAN CON LA QUE ERA LA OFICIAL DE LA UCR, es más algunos de ellos fueron candidatos por nuestro partido en las legislativas del 2013. Por mi parte siempre he respetado las decisiones orgánicas de la UCR, he sido Presidente del radicalismo bonaerense (2005-2007), en aquel momento (elecciones de 2007) se decidió orgánicamente una Alianza con el grupo que lideraba el Dr. Roberto Lavagna y convoque al Dr. Lavagna al Comité de la Pcia. de Buenos Aires de la UCR y en virtud de ello algunos pidieron mi expulsión del partido. Hoy veo con asombro que expulsan a algunos correligionarios de Saladillo: Edgardo Monetti, Carolina Elordi, Juan F. García, Gustavo Garcia Gadda, María Soledad Olasagaste, José Ribeiro Pereyra , Silvana Beatriz Rolando, Fernando Zarragoicocchea, Marisa Luján Valeriani, Jorge Etcheverry, Mónica Alejandra Cirulli, Horacio Angel Cano, Mercedes Mónica Angeletti, y Nicolás Carullo. Dije con asombro porque pasaron casi un año de las elecciones de 2019. No necesitaría aclararlo ,pero lo voy hacer: yo no apoyé, ni impulse, ni vote la lista que integraron esos correligionarios. Vuelvo a reiterar siempre respecto las decisiones orgánicas del partido. Pero he querido expresarme sobre las mencionadas expulsiones. Cuando un correligionario integra una lista de otra expresión política la afiliación se cae Ipso facto («en el acto») por lo tanto las actuales expulsiones se convierten además en extemporáneas. De los expulsiones mencionadas me voy a referir particularmente a Edgardo Monetti porque es la persona con la que he tratado durante mucho tiempo dado que fue funcionario en mis gestiones municipales durante dos décadas en el área de Obras y Servicios Sanitarios Municipales. “Macoco” así lo llamamos a Edgardo Monetti es radical de nacimiento, militó en su época de estudiante en la Franja Morada en la ciudad de La Plata (Ingeniería), militó desde siempre en la Unión Cívica Radical. “Macoco” es radical como Alem, como Yrigoyen ,como Alfonsín porque defiende los valores y principios que ellos han defendido. Es un radical como muchos tantos que quiere un radicalismo que represente a la sociedad en su conjunto, pero con una opción preferencial por los que menos tienen. En el 2007 el actual Senador Nacional y Ex- Gobernador de Mendoza Ing. Julio Cobos integró la fórmula Presidencial con la Dra. Cristina E. Fernández de Kirchner y en virtud de ello el partido lo expulsó en forma vitalicia. Cuando desempato en el Senado de la Nación para que no tuviera efectividad la resolución 125 que establecía Retenciones al Agro, el Ing. Cobos cobró gran popularidad y por lo tanto en abril de 2009, el tribunal de ética de la Unión Cívica Radical resolvió levantar la sanción contra Cobos, disponiendo que su afiliación partidaria se reanudaría cuando finalizara su mandato como Vicepresidente de la Nación Argentina. Sin embargo, esto sucedió antes de esa fecha puesto que el 25 de septiembre de 2010, se disolvió el partido CONFE y su padrón (que incluía a Cobos) fue absorbido por la UCR de Mendoza. Cuando consideraron que era necesario para el partido se le levantó expulsión por eso dije antes que nadie en la actualidad puede tirar la primera piedra. ¿Cuál es entonces el RADICALOMETRO? ¿Cómo medimos quién es más radical? SE EQUIVOCARON QUIENES PIDIERON LA EXPULSIÓN DE MONETTI Y LOS DEMÁS “CORRELIGIONARIOS”. Siempre he sido un radical orgánico, lo soy y lo seré, pero con frecuencia suelo manifestar mis disensos en forma pública. Lo he hecho siempre. Tengo 65 años empecé a militar en el partido a los 14/15 años. Espero que a NADIE se le ocurra pedir mi expulsión partidaria cuando muestre algún disenso en el ámbito municipal, provincial o nacional. COMO SOLÍA DECIR ALFONSÍN ( no es textual ,es lo que me acuerdo de sus discursos de la década del ‘ 70 ): QUIENES LLEGAMOS A LA UNIÓN CÍVICA RADICAL NO LLEGAMOS AL PUERTO SEGURO DE LA VERDAD REVELADA POR EL CONTRARIO ENTRAMOS Y ESTAMOS EN LA MARAVILLOSA AVENTURA DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD PORQUE EN LA UCR NO HAY VERDADES FUNDAMENTALES QUE DEFINAN CUALQUIER ASPECTO DE SU PROGRAMA O DE SU DOCTRINA,SINO UNA FILOSOFÍA NOS IMPULSA A LUCHAR POR LA DIGNIDAD DEL HOMBRE LIBRE”. Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs. As de la UCR (2005-2007), Saladillo 31 de agosto de 2020.