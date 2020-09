El EPA BA contra las exclusiones de afliliados a la UCR

Sres. Mesa Ejecutiva

del Comité de la Unión Cívica Radical

de la Provincia de Bs. As.

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de afiliado partidario de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, en relación a la ilegítima y arbitraria Resolución N° 1/2020 dictada por vuestro Cuerpo -sin perjuicio de que existe otra Resolución N° 1/2020 que fue la Convocatoria a Elecciones-, aclarando que en este caso me refiero a la dictada el día 28 de agosto del corriente año, a los fines de formular una serie de consideraciones en relación a lo allí dispuesto, atento que la misma lesiona derechos constitucionales de mi persona y como afiliado partidario, por cuanto vulnera normas y procedimientos establecidos en la Carta Orgánica partidaria, presentando notorias irregularidades y evidenciándose una flagrante arbitrariedad en el acto decisorio.

En tal sentido, noten ustedes que ni esa Mesa Ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires ni el propio Comité Provincia tienen facultades otorgadas por la Carta Orgánica para disponer lo que la resolución mencionada determina.

Advierta vuestra Mesa Ejecutiva que por la Carta Orgánica partidaria, sólo pueden disponer la exclusión de las afiliaciones los Comité de Distrito constituidos como Tribunal de Conducta del Distrito, y una vez tomada la decisión, notificarla a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y al Tribunal de Disciplina provincial. Ni la Mesa Ejecutiva ni el Comité Provincia tienen intervención alguna en estas cuestiones, conforme lo establece la propia Carta Orgánica.

En ese orden de ideas, cabe señalar que las decisiones de los Comité de Distrito respecto de la incorporación de afiliados o exclusión de afiliaciones, debieron tomarse en este caso antes del 30 de marzo del 2020, ya que con todas las informaciones de todos los distritos al 30 de marzo del 2020, se debe confeccionar el Padrón Definitivo, siendo que cualquier decisión posterior no puede excluir a nadie, menos aún si es dictada por un órgano incompetente. Resalto sobre esta cuestión que cuando la Mesa Ejecutiva del Comité Provincia convocó a elecciones internas, lo que si resulta su obligación, aunque paradójicamente también por Resolución N°1 de fecha 8 de julio del 2020, debió encontrarse oficializado el padrón, hecho que no aconteció y de por sí vulnera la Carta Orgánica partidaria.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es necesario mencionar que la arbitraria decisión que pretenden adoptar, no sólo no tiene respaldo en la Carta Orgánica partidaria, sino que es absolutamente incongruente. Por un lado excluyen afiliados del padrón, y por otro lado, ya que saben que es inconstitucional, los suspenden a esos mismos afiliados habilitándoles una vía recursiva que no está contemplada en la Carta Orgánica, atento ustedes no ser competentes, y porque no hay quien deba juzgar en la cuestión porque no hay qué juzgar, ya que ninguno de los afiliados que integramos el Anexo de la Resolución 1/2020 fue interpelado hasta el 30 de marzo del 2020, ni hasta la fecha, por ningún órgano partidario. Por lo demás, la suspensión preventiva no está establecida en la Carta Orgánica salvo para casos especiales de procesamientos penales.

En otro orden de ideas, se aclara que la Resolución que ustedes publican ni siquiera permite ver si estuvo bien adoptada, porque no sabemos ni cuantos votaron ni si existieron suficientes votos afirmativos. Pero además, días antes del cierre de listas, ustedes arbitrariamente deciden excluir del padrón a los afiliados, atropellando los derechos de los mismos, en una clara muestra de arbitrariedad y patoterismo político.

Por todo lo hasta aquí expuesto, los intimo a dejar sin efecto la Resolución N° 1/2020 de la Mesa Ejecutiva del Comité Provincia de la UCR de la Provincia de Buenos Aires y su Anexo, advirtiéndoles que procederé, en caso de que Uds. persistan con esa aviesa actitud, a iniciar las acciones civiles y penales correspondientes, contra los miembros de la Mesa Ejecutiva y del Comité de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, que hayan apoyado y/o dispuesto la medida.

Quedan ustedes debidamente notificados.

Liliana Dennot

Espacio de Pensamiento Alfonsinista BA