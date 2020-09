Salomón: la bandera de nuestros héroes y excombatientes de Malvinas no se mancha

¡¡¡LA BANDERA DE NUESTROS HÉROES Y EX COMBATIENTES DE MALVINAS NO SE MANCHA!!!

Muchos quedamos sorprendidos cuando escuchamos la desafortunada editorial de un Periodista de llegada a nivel Nacional haciendo referencia a la falta de coraje de nuestros HEROES DE MALVINAS!!!

Es muy fácil y tentador empuñar un micrófono y permitirse el lujo de irse de boca, para luego retroceder justificando ese error involuntario, como si se tratara de una de las tantas apreciaciones políticas, institucionales y ciudadanas, que invaden nuestras mentes cada día!!!

No es cuestión y no pretendo devolverle con la misma moneda manchada, al propio autor material de semejante tragedia verbal, porque solo estaríamos alimentando el odio que deberíamos erradicar de todas las pantallas, ondas, textos y de las redes sociales qué a menudo, nos impiden descubrir el lado bueno de la vida!!!.

Por el contrario, estas actitudes tan extremas, vengan de donde vengan y tengan el color que tengan, le quitan credibilidad al mensaje y contribuyen a fortalecer los anticuerpos genuinos, que potencian aún más el espíritu Malvinense de los Argentinos!!!

Estas reflexiones que deseo compartir con Ustedes, solo pretende aliviar el dolor profundo de nuestros Ex Combatientes y sus familiares, pues ya sufrieron demasiado con la guerra y ahora deberiamos garantizarles que pudieran transitar en PAZ cada día de sus vidas!!!.

Por los HÉROES que nunca volvieron, por los que volvieron y no pudieron, y por los que cada día buscan reencontrarse con la felicidad de la Vida, solo se merecen el RESPETO y la ADMIRACIÓN de todo un Pueblo, que reconoce en ellos, el CORAJE, la PASIÓN y la ACTITUD de JÓVENES VALIENTES, que nadie podrá callar jamás!!!

¡¡¡HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES DE MALVINAS!!!

Fuerte abrazo.