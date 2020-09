Nace Eduardo Galeano

HACE 80 AÑOS NACÍA EDUARDO GALEANO: EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1940

“EDUARDO GALEANO ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES PENSADORES Y SOÑADORES LATINOAMERICANOS. SUS UTOPÍAS ESTÁN EN SU POESÍA Y SUS VARIADOS ESCRITOS. A MI ME ENSEÑO A LUCHAR POR MIS UTOPÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El 3 de septiembre de 1940 nació en la ciudad Montevideo, Eduardo Germán María Hughes Galeano. Era hijo de Eduardo Hughes Roosen y Licia Esther Galeano Muñoz, lo conocemos simplemente por el nombre de Eduardo Galeano. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios y fundamentalmente como periodista y escritor. Y para mí por sobre todas las cosas fue un hombre especialmente político porque escribió sobre la “realidad”, sobre el pasado y el futuro y ello es una actividad política por antonomasia. Tomó el apellido de su madre para firmar sus trabajos de ahí que lo conozcamos como Eduardo Galeano y no como Eduardo Hughes. Eduardo Galeano provenía de una familia católica y de la clase alta uruguaya. Cuando tenía 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, del Partido Socialista del “En Marcha” que había sido fundado por Carlos Quijano a quién consideraba “su padre periodístico” y considera a Juan Carlos Onetti “su padre literario”. A los 19 años había querido poner fin a su vida cuidándose pero salió del coma en el Hospital en que lo asistieron ya como Eduardo Galeano. Lo cierto es que se transformó en una gran referencia para muchos entre ellos para quién esto escribe. En 1971 a los 31 años de edad, yo tenía entonces tenía 16 años , fue el año en que publicó su Libro “Las Venas Abiertas de América Latina” donde opina sobre la Historia de la América Latina desde la Colonización hasta la América Contemporánea de entonces. Sosteniendo en el libro el constante y sistemático saqueo de los recursos naturales de los pueblos de América Latina por las potencias que se fueron sucediéndose desde que pisaron este sector del mundo. Dijo Galeano: “Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder (…) Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos”. Y también: “Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”. “Las Venas Abierta de América Latina” fue un libro de lectura “obligatoria” para quienes éramos jóvenes y militábamos en política. Este libro fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile; por lo cual se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. Cuando murió Eduardo Galeano la periodista Julieta Roffo contó lo siguiente:” Una nena chiquita, nacida en Tacuarembó, una localidad del interior uruguayo, llega por primera vez al mar. Se encuentra con esa bestia de agua que la enmudece, y cuando logra articular palabra, le pide al padre: “Papá, por favor ayúdame a mirar”. La anécdota la contó Eduardo Galeano en el Teatro San Martín, en 1986. La contó para decir algo más: “Yo creo que la función del escritor consiste en ayudar a mirar. Que el escritor es alguien que quizás puede tener la alegría de ayudar a mirar a los demás”. Estoy convencido que Eduardo Galeano nos ayudó a mirar. También nos ayudó a caminar en las búsquedas de Utopías Individuales y Colectivas. En tiempos donde muchos suelen pensar en Distopías o en Antiutopías : sociedades que no deberíamos desear. Es siempre deseable pensar en UTOPÍAS. Eduardo Galeano escribió de esta manera sobre la UTOPÍA:” Ella está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿ Para qué sirve la Utopía ? Para eso sirve, para caminar.” Esta frase la utilice siempre en mis discursos durante toda mi trayectoria política y particularmente en los años en que fui Intendente Municipal como una convocatoria permanente a la búsqueda de una Sociedad Mejor. En año 1991 empecé hablar del Saladillo del 2020 cuando todavía faltaban 29 años para llegar a esa fecha simbólica. Hoy he empezado hablar del Saladillo del 2039 y Saladillo del 2063, hago referencia respectivamente al Bicentenario de la Creación del Partido de Saladillo y al Bicentenario de la Fundación de la Ciudad. Creo que hablar en términos de sueños en parte se lo debo al escritor uruguayo. Eduardo Galeano ha sido polifacético cada cual puede rescatar de él lo que más admire. Fue también una persona discutida muchos no coincidían con su pensamiento y aún hoy post-morten no coinciden con su pensamiento. A 80 años de su nacimiento quiero recordarlo como una gran figura del pensamiento latinoamericano, un motivador que nos impulsaba a luchar con las CONTRAUTOPIAS. Cada tanto vuelvo a sus escritos que a mi personalmente me motivaron a caminar hacia el encuentro de UTOPÍAS Individuales y Colectivas. He concretado muchas, otras todavía no y Eduardo Galeano me sigue convocado en la búsqueda de esas UTOPÍAS Individuales y Colectivas, por eso hoy que aún tengo la vida sigo caminando hacia ellas” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015),Saladillo 3 de Septiembre de 2020