Gorosito: Los reclamos son justos, la modalidad inaceptable

«Quienes trabajan en la provincia de Buenos Aires por la Seguridad de los Bonaerenses y los argentinos y muchas veces ofrendan su vida por nuestra seguridad, y están en la primera línea de trabajo en tiempos de Pandemia están realizando un legítimo reclamo laboral, pero sin duda alguna a través de una modalidad inaceptable. En el marco del Sistema Democrático nunca las Fuerzas de Seguridad sean Nacionales o Provinciales pueden estar rodeando la Quinta Presidencial de Olivos a no ser que sea para defenderla de los ataques de los enemigos de la Democracia. Los reclamos son justos pero el canal para reclamarlos no es el adecuado. Abrigo la esperanza de que el Gobernador y las autoridades correspondientes puedan solucionar rápidamente el conflicto que se ha originado con la Policía Bonaerense. Este modo de reclamar puede lesionar las instituciones Democráticas. Reiteró los reclamos son legítimos, la modalidad inaceptable.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs .As de UCR ( 2005-2007)