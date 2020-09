44 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE SERGIO KARACACHOFF

“SERGIO KARACACHOOFF VIVIO Y MURIO POR SUS CONVICCIONES. SIEMPRE SEGUIRA SIENDO UNA GUÍA EN NUESTRAS LUCHAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El Dr. Sergio Karacachoff que había nacido en la ciudad de La Plata el 27 de junio de 1939 estuvo toda su vida “En Lucha” por un radicalismo progresista y que priorizará a los sectores más desprotegidos de la sociedad, estuvo toda su vida “En Lucha” por la construcción de una Argentina más justa e inclusiva. Siempre impulsó el cambio por la vía democrática y no violenta. La UCR lo tuvo como uno de sus más esclarecidos militantes y dirigentes. Como abogado defendió sin temores ni claudicaciones los Derechos Humanos. En 1975 integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) desde donde desarrolló una intensa labor presentando habeas corpus en defensa de los detenidos-desaparecidos que se multiplicaron por miles a partir del golpe de estado de 1976. Es preciso siempre recordar que el terrorismo de Estado se había iniciado antes del 24 de marzo de 1976 con las Triple AAA y las fuerzas paramilitares y parapoliciales. El 10 de septiembre de 1976 fue un día luctuoso y doloroso para la Unión Cívica Radical, la Democracia y el país fue secuestrado, torturado y asesinado el Dr. Sergio Karacachoff junto a su socio Domingo Teruggi. Quienes somos militantes de la UCR, quienes siempre hemos defendido y defenderemos a la Democracia como estilo de vida tenemos la obligación moral de recordar “al Ruso” Karacachoff como lo llamábamos sus correligionarios. En el año 2016 con motivo del 40 aniversario de su asesinato el Dr. Federico Storani dijo del “Ruso”: “Sergio encarnó los ideales de democracia y justicia como lo hicieron pocos. Fue el mejor de nuestra generación y sus asesinos tenían perfecto conocimiento a quién mataban”. Storani lo conocía muy bien ya que habían militado juntos y el “Ruso” era una de sus referencias políticas por eso pudo decir con acierto: ” Sergio inspiró y lideró con su ejemplo a una generación a la cual pertenezco y jamás planteó el camino violento, sin embargo fue víctima de la violencia.” Ya antes Fredy Storani nos había hecho conmover hasta las lágrimas cuando despidió en 1976 sus mortales en el Comité de la UCR de La Plata (Junta Central). Yo ingrese a la militancia política partidaria entre mis 14 y 15 años y para mí también “El Ruso” era una referencia ineludible, era alguien a quién los jóvenes queríamos imitar en sus luchas y en sus convicciones. . En el año 2006 cuando se cumplió el 30 aniversario de su asesinato se le tributaron una serie de homenajes. Por entonces yo presidía el Comité de la Provincia de Bs .As de la UCR en tal condición participé de un acto muy emotivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata donde hablé en representación del partido y el joven Luis María Nielsen hizo lo propio en representación de los estudiantes. También se le rindió homenaje en el Colegio de Abogados de la Plata, donde habló el titular del Colegio, yo en representación de la UCR de la provincia, el Dr. Federico Storani y el ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín. Fue un acto lleno de recuerdos y emociones donde se evocó la figura ya legendaria del “Ruso”. Sergio Karacachoff vivió y murió por sus convicciones, merito que solamente alcanzan unos pocos. Él fue uno de ellos. El Ruso solía decir :” -No hay nada que conversar, ya conversamos bastante, ahora hay que dejarse de joder y salir a trabajar con la gente.» La gente, el bienestar de la gente, lograr una sociedad digna de ser vivida era una de las obsesiones de Karacachoff: la principal. En este nuevo aniversario de su asesinato lo recordamos y decimos que siempre sigue siendo una guía en nuestras luchas”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs. As (2005-2007), Saladillo 10 de Septiembre de 2020.