▪️DEBIDO AL IMPORTANTE AUMENTO DE CASOS COVID-19 EN NUESTRA LOCALIDAD
Estamos con algunas demoras en las comunicaciones del Equipo de Seguimiento Municipal, pero trabajando en optimizar y ampliar el equipo a los fines de dinamizar y atender todas las consultas.
▪️ POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD EXTRAMAR LOS CUIDADOS.
NO OLVIDES USAR BARBIJO, MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL, LAVARTE LAS MANOS FRECUENTEMENTE Y NO REALIZAR REUNIONES SOCIALES.
LES COMPARTIMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA Y QUE JUNTOS PODAMOS CORTAR LA CADENA DE CONTAGIO.