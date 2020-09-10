Importante!

10/09/2020 Sociedad

▪️DEBIDO AL IMPORTANTE AUMENTO DE CASOS COVID-19 EN NUESTRA LOCALIDAD

Estamos con algunas demoras en las comunicaciones del Equipo de Seguimiento Municipal, pero trabajando en optimizar y ampliar el equipo a los fines de dinamizar y atender todas las consultas.

▪️ POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD EXTRAMAR LOS CUIDADOS.

NO OLVIDES USAR BARBIJO, MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL, LAVARTE LAS MANOS FRECUENTEMENTE Y NO REALIZAR REUNIONES SOCIALES.

LES COMPARTIMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA Y QUE JUNTOS PODAMOS CORTAR LA CADENA DE CONTAGIO.

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