Aclaración (Agustín Carlos Di Benedetto)

Me parece una cosa increíble llegar al extremo de aclarar esto y tener que andar contando y haciendo publico cual es mi estado de salud, pero por las dudas y para evitar mal entendidos lo hago.

No tengo covid, no fui hisopado, no tengo ni un síntoma, no soy ni fui contacto estrecho de nadie y ando bárbaro.

Aclaró esto porque el domingo en horas de la noche se dirigió la policía dos veces hasta donde yo me encontraba, a consultarme de muy buena manera si yo era positivo y no estaba cumpliendo el aislamiento.

Al explicarle y darle mis datos y comprobar que no era yo, ya que hay más de un Agustín Di Benedetto en Saladillo, me pidieron disculpas y se fueron.

Aclaró esto porque alguien denuncio que yo no estaba cumpliendo el aislamiento, y esto paso, porque es tan patética la sociedad que filtran nombres y lo único que hacen es generar cosas como esta que me paso a mí. Tanto que se ha hablado de la empatía y de querer al prójimo en estos tiempos, la verdad esta totalmente lejos de eso. Filtran nombres cuando no tendría que ser así, ( de donde salen esos nombres?) denuncian sin tener ni idea a quien están denunciando, y así un montón de cosas, que sinceramente, generan mucha tristeza.

Aclaró esto porque me conoce muchisima gente, mañana voy a trabajar a la oficina, voy a hacer la vida que hago, y no quiero que por lo bajo me miren y denuncien. Porque no soy yo.

Me pareció bueno hacerlo público, y de paso que quizá cambien la postura de actuar ante esta pandemia.

Es feo salir a aclarar algo, o que te interroguen por algo, cuando no tener nada que ver. Y más feo aun es como acusan y señalan a la gente contagiada, con una impunidad increíble, como si tuvieran la culpa de contraer el covid.

Fuerte abrazo a todos.

P.D; y los que filtran nombres y denuncian sin saber, EMPATIA SE LA LLEVARON A MARZO.

(·) Agustín Carlos Di Benedetto

DNI 32918436