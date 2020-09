Feliz día de la primavera!

¡¡¡FELIZ DIA DE LA PRIMAVERA!!! ¡¡¡FELIZ DIA DEL ESTUDIANTE!!! ¡¡¡FELIZ DIA DE LA VIDA!!!

“DECÍA R. WILLIANS QUE LA PRIMAVERA ES LA MANERA QUE TIENE LA NATURALEZA DE DECIR:” FESTEJEMOS”. SIEMPRE SE PUEDE FLORECER Y COMENZAR DE NUEVO DESPUÉS DE HABER SOPORTADO MUCHOS INVIERNOS. QUE LA PRIMAVERA HAGA ESTALLAR EN NOSOTROS LA ESPERANZA Y NOS INVITE A VIVIR CON ALEGRÍA, SUPERAREMOS TODAS LAS DIFICULTADES QUE TENEMOS COMO HUMANIDAD” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El término prima proviene de «primer» y vera de «verdor», es el significado de PRIMAVERA una de las cuatro estaciones del año. Es la estación en la cual la naturaleza” ESTALLA” con todo su “ESPLENDOR” ‘o como decía el gran Robín Williams : “La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir: FESTEJEMOS”.” El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza” sostiene por su parte el mexicano Abel Pérez Rojas.” En una rosa caben todas las primaveras” ha escrito el español Antonio Gala, el escritor y poeta libanés Khalil Gibran se ha referido a la primavera de esta manera: “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente”. La primavera ha sido, es y será inspiración de artistas, escritores y poetas. Inspiración de nosotros mismos, de quiénes no somos ni escritores, ni artistas, ni poetas. Es una motivación para la Vida. Hoy precisamente empieza la estación más linda del año: La primavera. La estación donde estalla la naturaleza, la estación de la renovación, de la fertilidad, de la creación, de la alegría. La estación de tantas cosas lindas que necesitaríamos varios libros para contarlas. Se ha dicho que “siempre se puede volver a comenzar” y ello debe ocurrir en todos los órdenes de la vida, habrá momentos de tanto dolor y tantas dificultades en nuestras vidas que quizás “tengamos la tentación de rendirnos”, de “tirar la toalla”, habrá momentos en que pareciera que no le encontramos sentido a la vida porque se nos vienen todos los problemas encina y ante ellos nos “ vemos en un laberinto sin salida”, por eso la llegada de la primavera nos debe dejar una enseñanza: SIEMPRE SE PUEDE FLORECER Y COMENZAR DE NUEVO DESPUÉS DE HABER SOPORTADO MUCHOS INVIERNOS. La primavera es la estación del renacimiento de las flores, de los colores etc etc, la primavera es el premio por haber pasado el invierno. Nosotros también tendremos nuestros premios por haber pasado nuestros inviernos. . Así como estalla positivamente la naturaleza, también debemos nosotros estallar de alegría, aunque nos duela algún rincón del alma, aunque la vida nos haya dejado una o muchas heridas. Neruda uno de los poetas que admiro y voy a su encuentro con frecuencia le escribió a Matilde Urrutia:”…yo cambio la primavera, para que tú me sigas mirando”. Para mí era una manera de darle un valor superlativo a esta estación del año. Lo que expreso el poeta trasandino lo puede expresar cualquiera de nosotros con relación a su ser querido y amado. Pero lo cierto es que no tenemos necesidad de cambiar la primavera, alguien siempre nos seguirá mirando o seguiremos mirando. Con la primavera no solamente estalla el amor sensual o erótico, estalla el amor solidario, el amor fraterno, estallan las ganas de vivir. Esta fecha nos debe llevar a celebrar la Vida, a enamorarnos de la Vida a pesar de sus dificultades, porque la Vida ha sido siempre lucha y seguirá siendo lucha y no debemos nunca perder la capacidad de luchar. Que esta fecha sirva para que cada uno de nosotros renovemos la esperanza de lograr un mundo mejor y sobre todo contribuir a un mundo mejor. Cada día luchemos para que nuestras vidas individuales sean mucho mejores y también el mundo que habitamos. Siempre habrá dificultades y problemas. “Nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque los espinos tienen rosas.”, dijo Abraham Lincoln yo prefiero que los espinos tengan ROSAS, y si bien todas las flores son hermosas para mí las ROSAS son las Reinas de Las Flores. Prefiero siempre ser optimista, prefiero las ROSAS a las ESPINAS. Entonces que la PRIMAVERA haga estallar en nosotros la Esperanza y nos invite a vivir con Alegría. Trato generalmente con mucha gente personalmente y también en forma virtual (ahora la virtualidad se impone) y todos los días me digo:” si ayudo a alguien a tener Esperanza no habré vivido el día en vano”. HAGAMOS QUE ESTALLE LA PRIMAVERA EN NUESTRAS VIDAS Y EN LA VIDA DE LOS DEMÁS. ¡!!!FELIZ DÍA DE LA PRIMAVERA”, Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 21 de Septiembre de 2020. Nota: En la presente nota he reiterado conceptos expresados en otros años para esta misma fecha. La Primavera es la estación del año que nos convoca a vivir y ello implica esforzarnos para superar las adversidades