FALLECIÓ EL DR. JUAN CARLOS PUGLIESE (H)

“CON LA PARTIDA DE JUAN CARLOS PUGLIESE PERDEMOS (H) A UN GRAN RADICAL, A UN DEFENSOR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y SUS PRINCIPIOS REFORMISTAS” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Una ingrata noticia hemos recibido hoy particularmente los radicales de la Pcia. De Buenos Aires. Falleció en Tandil a los 71 años el Dr. Juan Carlos Pugliese (H) fue uno de los más importantes dirigentes políticos de la UCR y del país al que llamábamos cariñosamente “EL Maestro”: el Dr. Juan Carlos Pugliese. Naturalmente Juan Carlos Pugliese (H) abrazo la causa de la Unión Cívica Radical y se había recibido de abogado en la Universidad Nacional de La Plata en 1972. Durante la Presidencia del Dr. Raúl Alfonsín se desempeñó como funcionario del Ministerio de Educación de la Nación, recuerdo que siendo yo Diputado Provincial (1987-1991) me reuní con él en el Palacio Pizurno junto al Rector del entonces Colegio Nacional Anexo Comercial “Manuel Pardal” de Saladillo Dr. Julio Morena para lograr la construcción del gimnasio del establecimiento.(En otro momento me referiré a esta circunstancia).Fue Rector de la Universidad Nacional del Centro(1984-1992), integró la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 1996/2002 siendo su Presidente entre 2000 y 2002. Fue además Secretario de Políticas Universitarias entre 2002 y 2005 oportunidades en que siendo Intendente Municipal de Saladillo me reuní varias veces con él por temas vinculados con el Centro Universitario Regional de Saladillo (CURS). Fue Profesor por Concurso de Política Educativa Facultad de Ciencias Humanas UNICEN. Profesor Invitado y/o Visitante en carreras de Posgrado de las Universidades Nacionales de Cuyo, Mar del Plata, San Luis, Rosario, Tecnológica Nacional (Facultades Regionales Buenos Aires y Mendoza), La Matanza y San Martín. Era Juan Carlos una persona de trato agradable, de un fuerte compromiso militante con la educación pública universitaria. En los tiempos juveniles no hemos militado en los mismos espacios políticos internos. Pero en el trato que hemos tenido se originó una relación de afecto entre ambos. Recuerdo una anécdota personal en el año 1974, yo era Secretario de la Juventud Radical de la Pcia.de Buenos Aires había viajado a Tandil por temas de la militancia, también fui a visitar a Juan Carlos Pugliese (Padre) que presidía el Comité de la Pcia de Bs.As de la UCR y no se encontraba en la ciudad, pero fui invitado por su madre y el a almorzar en su domicilio. Recuerdo que ese día me asistieron para ayudarme a almorzar, dado que yo tenía el brazo izquierdo inmovilizado por una quebradura, había viajado a Tandil desde Saladillo por la Empresa de Ómnibus TIRSA. Siempre saludaba por público y por privado para sus cumpleaños. El último de mis saludos recibió esta respuesta: “Gracias con mis mejores recuerdos abrazo”. Hoy todos los que lo conocimos lamentamos la partida de este mundo de Juan Carlos Pugliese sus correligionarios en particular, los hombre de y mujeres de la política en general vamos a extrañar a un radical que fuera defensor de la Educación Pública, la Universidad Pública y sus principios reformistas este escrito tiene la modesta pretensión de sumarme a los homenajes que se le están tributando”. Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs. As de la UCR (2005-2007),Saladillo 21 de Septiembre de 2020.