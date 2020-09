Conversatorio con artistas e influencer

Este miércoles en el marco de la 5ta edición de la Expo-Joven, organizada por la Dirección de Juventudes a cargo de Zaira Lombardo, se llevó a cabo vía zoom el quinto encuentro. En esta oportunidad participaron en el conversatorio el artista plástico Nicolás Miramont, la bailarina Candelaria Iocco y el youtuber Merakio.

También se contó con la participación de Romina Castillo, directora del C.U.R.S, y Pablo Censi, subsecretario de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventudes de la Municipalidad de Saladillo, en un claro acompañamiento a los jóvenes.

Nicolás Miramont, que actualmente vive en Barcelona, España, es artista plástico y profesor. Contó sobre su paso por la Universidad Nacional de La Plata y el aprendizaje que esta le brindó, expresando «lo que más me dejó la universidad es la práctica, el oficio y la dedicación». Revalorizó los espacios culturales de Saladillo y también relató cómo es su vida siendo artista, su vasta trayectoria, en la que destacó la muestra que realizó junto a su esposa, Salomé Heinaiz, en el museo de la memoria para el 24 de marzo de 2018 llamada «En Presencia de la Ausencia».

Candelaria Iocco es profesora y bailarina, entre otras profesiones, y actualmente integra la compañía «Danzas sin fronteras». Comenzó contando su recorrido en las distintas danzas, el cual empezó desde pequeña en Saladillo y le permitió llegar a distintas partes del mundo. «Cuando era chica soñaba con ciertos lugares y cosas, tal vez no fue como lo planifiqué, pero se dieron por otros caminos», expresó Iocco, dejando un gran mensaje de perseverancia y constancia.

El actor Merakio dio comienzo a su exposición con una frase referida al hilo conductor que todos los invitados utilizaron: «no es fácil, y es verdad que no es fácil». Su deseo de actuar comenzó a los cuatro años y desde ahí no dejó de buscar crecer. Actualmente es un conocido youtuber e influencer creador de contenido, pero eso no se dio de la noche a la mañana. Dejo una idea de superación y de no quedarse en la zona de confort, sino ir en busca de lo que queres, como puede ser a través del uso de internet.

Todos los invitados dejaron un mensaje de superación y constancia para aquellos que los escucharon, incentivando a romper las barreras que se impongan.

