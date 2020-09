Felices 100 años!!! María Angélica

«María Angélica Nievas de Polimeno cumple hoy 100 años de vida como convecinos de ella compartimos la alegría y orgullo de sus familiares. Todos valoramos su espíritu de lucha:¡¡¡felicidades!!! «Carlos Antonio Gorosito.

«Cumplir años siempre es un acontecimiento para celebrar. No importa a la edad que se llegue. Celebrar un año más en la vida es precisamente celebrar la Vida. Pero cuando llega a los 100 años se convierten en un evento muy especial porque una persona ha reunido ya muchos inviernos y muchas primaveras, dado que la vida es la suma de dificultades y alegrías que tiene una persona en el transcurso de su existencia. Hoy la vecina María Angélica Nievas de Polimeno cumple 100 años. Nació el 26 de septiembre de 1920. Se crió en la zona rural del Mangrullo donde concurrió a la Escuela n°17 Juan Martín de Pueyrredón. Se casó con Antonio Polimeno y fueron padres de dos hijos: Cristina y Ángel Antonio, quienes a su vez le dieron tres nietas y un nieto y estos a su vez 4 bisnietos y espera uno más para el mes de octubre. Ciertamente sus familiares y amigos están muy alegres y orgullosos por el cumpleaños número 100(cien) de María Angélica. Hoy familiares suyos me informaron de tan grato acontecimiento para que le hiciera llegar un saludo. Debo decir que no solo para la familia sino para todos quienes somos sus convecinos nos pone muy contento el centenario de vida de María Angélica. Todos valoramos su humildad y una vida dedicada a la familia y trabajo.¡¡¡FELIZ 100 AÑOS MARÍA ANGÉLICA NIEVAS DE POLIMENO!!! «. Carlos Antonio Gorosito,( Ex – Intendente Municipal 1991-2015), Saladillo 26 de Septiembre de 2020.