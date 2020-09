QUEDÓ HUÉRFANA MAFALDA, MURIÓ QUINO: SU PADRE.

“JOAQUÍN SALVADOR LAVADO” QUINO” TENÍA UNA OBSESIÓN, UNA UTOPÍA:¡¡¡ UN MUNDO MEJOR!!! Y LO EXPRESÓ MAGISTRALMENTE POR MEDIO DE MAFALDA. NOS AYUDÓ A MIRAR CRÍTICAMENTE LA REALIDAD. SU LEGADO ES PATRIMONIO CULTURAL ARGENTINO.EL MENSAJE DE MAFALDA ES ATEMPORAL,SU VIGENCIA NO DESAPARECERÁ ” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza. Los argentinos y el mundo lo conocen con el seudónimo de Quino. Este humorista gráfico fue el padre de Mafalda. A quienes muchos hemos leído y releemos con frecuencia. Sus padres llegaron al país en 1919 desde Fuengirola (España), lo llamaron Quino para distinguirlo de su tío Joaquín que era ilustrador y le despertó su vocación desde muy joven. Empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. En 1945 murió su madre y en 1949 su padre de manera que a los 17 años quedo huérfano. Abandonó la Escuela y en 1954 después de realizar el servicio militar se estableció en Buenos Aires. Siempre fue su intención convertirse en autor de historietas cómicas. Publicó sus trabajos en Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, entre otros, también en Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Dr. Merengue. Publicó su primer libro recopilatorio,Mundo Quino, en 1963. Quino ha contado que le encargaron una tira para una campaña de publicidad encubierta para una firma de electrodomésticos Mansfield para lo cual creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse de manera que el trabajo se publicó en Leoplán. Pero el 29 de septiembre de 1964 comenzó a publicarse la tira Mafalda regularmente en el Semanario “Primera Plana”,de manera que el ese día se toma como el del nacimiento del personaje, por lo tanto ayer Mafalda cumplió 56 años y el día después ,hoy, quedó huérfana al morir a los 88 años su padre (Quino).

En Mafalda Quino representa a una niña contestaría, luchadora social, su imagen y atemporales e irónicos mensajes en pro de un mundo mejor han dado la vuelta al mundo.Esta obra de Quino es universal porque ha sido traducida a más de 27 idiomas.Precisamente en el año 2014 se le otorga a Quino el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, un galardón que le fue otorgado por el «enorme valor educativo» y «dimensión universal» de su obra. Han sido numerosos los premios y distinciones que obtuvo Quino por su obra que se pueden encontrar en su biografía. Quino hizo de Mafalda una niña de pensamientos muy lúcidos para su corta edad y cuyas reflexiones filosóficas, encerradas en simples y llanas frases han trascendido el humor de las viñetas. Aquella viñeta que representa Mafalda en una hamaca que se detiene reflexionando de esta manera: “Como siempre; apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión” o aquel diálogo de Mafalda con su madre: Mafalda “ Pero… ¿Por qué tengo que hacerlo? Madre:” ¡¡¡Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre!!! Y sigue Mafalda:”¡¡¡Si es cuestión de títulos, yo soy tu HIJA ¡!! ¡Y NOS GRADUAMOS EL MISMO DÍA! ¡ ¿ O NO? “. También quedó para todos los tiempos aquella expresión de Mafalda: «¡Paren el mundo, que yo me quiero bajar». Quino también le dedicó una viñeta a Raúl Alfonsín, Padre de la Democracia Recuperada, en la que dice :” ¡¡¡AL ÚNICO PRESIDENTE CAPAZ DE DEMOSTRARNOS QUE TODO ESO QUE NOS ENSEÑAN EN LA ESCUELA PUEDE SER VERDAD ¡!!! “. El 25 de junio de 1973 dejó de aparecer Mafalda pero todavía sigue estando presente entre nosotros en las sucesivas reediciones de la gran creación de Quino. En 1999 Joaquín Lavado(Quino) declaró a Folha de Sao Paulo: “No era mi intención que Mafalda durara tanto tiempo. Yo esperaba que el mundo mejorase, pero la política liberal está convirtiendo a los ricos en cada vez más ricos, y a los pobres en cada vez más pobres”. Umberto Eco sostuvo en un prólogo a la primera edición italiana de Mafalda que su obra era fundamental para entender a la Argentina. Cuando queremos leer la realidad siempre hay que recurrir a Quino o sea Mafalda. Quino logró pintar de alguna manera la aldea y el mundo. Quino aspiraba a la PAZ MUNDIAL y lo expresó magistralmente por medio de Mafalda, hoy partió para siempre de este mundo. Dejó a su hija huérfana pero ella nos sigue y nos seguirá hablando desde las viñetas que son Patrimonio Cultural de la Argentina y tal vez de la Humanidad. Murió el Padre pero su hija, su creación permanece bien VIVA” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 30 de Septiembre de 2020.