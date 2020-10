2 DE OCTUBRE | DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

Desde la Municipalidad de Saladillo queremos rememorar este día y fortalecer el compromiso de trabajar en una comunidad que se inspire en la educación y en la cultura de la no violencia y paz que permita a nuestra sociedad adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) escogió esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos. Se trata de Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y quién definiese la no violencia como: «la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre», y que “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.