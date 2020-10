COVID-19: solicitan cerrar Banco Santander Saladillo, hisopar a todos los empleados y sanitizar

Carta envía a nuestro medio:

Por medio del presente, y luego de haber agotado todas las instancias, que el protocolo COVID19, firmado por la cámara que agrupa al Banco Santander, y nuestro gremio, prevé, es que exigimos a dicha sucursal, a la brevedad, se la cierre, se proceda nuevamente a su sanitización, y se hisope a todo el personal bancario y no bancario, ya que queda más que demostrado que vuestra postura de no considerar contacto estrecho a los compañeros bancarios y de limpieza, ha ocasionado que una compañera se haya contagiado de covid, ya que compartió días de trabajo con el primer caso, y no sabemos a quién más pudo haber transmitido el virus, ya sean compañeros de trabajo o clientes, responsabilizándolo a Ud. como a la gerente Zonal xxx, de los problemas de salud ocasionados.

Además, requerimos que se denuncie a las autoridades pertinentes, ya que, ante su negativa de hisopar a los compañeros, o aislarlos, ella y otro empleado, se debieron hisopar en forma particular, y ni el banco ni el municipio, al cual también intimamos, actuaron de acuerdo a los protocolos cruzando información.

Esto no es una negociación con el gremio, nosotros no negociamos la SALUD de nuestros compañeros, por este motivo le pedimos empatía con los seres humanos que hacen que el banco Santander sea lo que se pretende, y no solo una cáscara que olvida a los que día a día lo hacen crecer.

Esto es una intimación para que el día Lunes 5 de Octubre de 2020, la sucursal no abra sus puertas, se hisopen a todos los empleados y no empleados, y se notifique como corresponde a la autoridad sanitaria correspondiente y al gremio.

De no ser así se tomarán medidas extremas para llevar tranquilidad a los empleados y a la sociedad de la ciudad de Saladillo.

Eduardo Mario Ustua Marcelo Raul Gonzalez

Delegado Gral Banco Santander Delegado Gral.Suplente Banco Santander

Seccional Chivilcoy Seccional Chivilcoy