Saladillo, a partir de hoy, nuevamente en Fase 3

Así lo confirmó el Intendente José Luis Salomón en conferencia de prensa. Esto comprende que no se permitirá la circulación, a excepción de personal esencial y exepcional, entre las 19 y 7 hs; el cierre de bares y restaurantes para asistencia de público, y la apertura de lunes a sábado de los supermercados hasta las 15 y el resto de los comercios hasta las 19. Estas medidas durarían hasta el domingo 18 de octubre.

El delivery seguirá funcionando hasta las 23 y los bares y restaurantes podrán trabajar por sistema de venta al mostrador sin permanencia en el lugar hasta las 19. Además, como hasta entonces, continúan prohibidas las reuniones sociales en espacios abiertos y cerrados.

Si estará permitida hasta las 19 la actividad física recreativa, como correr, caminar o andar en bicicleta. Los gimnasios podrán seguir trabajando hasta las 19 bajo nuevos protocolos.

«Hemos tomado medidas que si no se hubiesen tomado estaríamos en una situación mucho peor. Advertimos que durante todo el mes de septiembre no hubo una merma sino un crecimiento extremadamente importante de los contagios en nuestra localidad», declaró el Intendente.

«Queremos afectar lo menos posible la actividad económica, comercial y la actividad propia de nuestra comunidad. Siempre trabajamos en ese sentido, a veces nos dio resultados positivos otras no tanto. Podemos seguir teniendo un pueblo activo, intenso, creativo, ingenioso, productivo, que crezca y se desarrolle con la menor cantidad de contagios posibles», agregó.

«Estas medidas tendrán sus respectivas advertencias y sanciones, no nos queda otra. No es nuestra intención, no nos gusta y no nos resulta simpático, pero estamos entre ser buenos y ser justos en una situación muy delicada», completó.