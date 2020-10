Gasparetto: “Que no quepa la menor duda de que sabemos los protocolos y los llevamos a cabo”

El Doctor Marco Gasparetto dialogó con nuestro medio sobre los protocolos con los que trabaja UDEM y la situación actual de nuestra ciudad en relación a la pandemia. “Desde que comenzó la pandemia, desde el primer caso que hubo en Saladillo, nosotros desde UDEM tenemos en claro cuáles son los protocolos, los pusimos en marcha y los estamos llevando a cabo como corresponden con todas las actualizaciones”, dijo

“Los protocolos se cumplen y me consta que se cumplen, aclaro esto para no llevar conclusión a la población. Si alguien tiene para acercarnos alguna crítica constructiva que nos lo haga saber directamente a nosotros, que no vamos a tener ningún problema en poder resolver las cosas que podamos resolver y en las que obviamente nos podemos equivocar”, agregó.

“Desde que arrancó la pandemia UDEM traslado pacientes Covid positivo y sospechosos, de los 800 casos que hasta el momento hay en Saladillo a un grandísimo porcentaje. Por lo tanto si nosotros no hubiésemos cumplido con los protocolos como corresponde hubiésemos tenido que cerrar directamente UDEM porque no tendríamos gente para trabajar”, continuó.

“En UDEM tenemos 6 enfermeros, 5 trabajan en el hospital y de esos 5, 3 lo hacen en la Unidad de Terapia Intensiva Covid. Si los enfermeros no tuvieran en claro cómo se trabaja y de la manera que se tienen que proteger, no estaríamos destacado el excelente trabajo que están haciendo los enfermeros de UDEM y del Hospital”, completó.

“Al día de hoy no hemos tenido ni un caso positivo en UDEM, yo estuve aislado por contacto estrecho pero no por caso positivo” cerró.