Aclaración sobre caso positivo de Covid-19 en el Hogar de Protección integral

ACLARACION SOBRE CASO POSITIVO DE COVID-19 EN EL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL

El Municipio de Saladillo, quiere efectuar algunas aclaraciones respecto a lo trascendido públicamente en cuanto a un caso positivo de coronavirus en una de las mujeres alojadas en el Hogar de Protección Integral.

El día viernes 2 de octubre del corriente año, una de las mujeres alojadas en el hogar, comenzó a presentar sintomatología compatible con Covid- 19, cabe resaltar que se trata de una persona que se encuentra bajo tratamiento de salud mental. Al día siguiente, sábado 3 de octubre del corriente, una de las integrantes del equipo del Hogar se comunica telefónicamente con la Dra. de la mujer alojada y consideran conveniente efectuarle el hisopado respectivo de coronavirus. En principio y por no presentar criterio de internación, se la aisló en una de las salas de aislamiento municipal. Luego y atento que se trata de una paciente con diagnóstico de salud mental, se decidió que el periodo de aislamiento continuaría cursándolo en la habitación que la persona posee en el Hogar.

En ese contexto, se extremaron las medidas de protección, instruyendo a las acompañantes que se encontraban en la institución del debido uso de EPP como guantes, antiparras, barbijo, alcohol en gel y lavandina. Asimismo, se creó un área de circulación propia formada por su habitación y el baño, el cual cuenta con un inodoro, ducha y lavatorio de manos propios para la situación. El día martes 6 de octubre en horas de tarde/noche se tomó conocimiento del resultado del hisopado que dio positivo para coronavirus. Desde ese momento se continuó trabajando con todas las medidas correspondientes acordes al protocolo sanitario, sin entrar las acompañantes de la institución en contacto con la paciente; buscando en todo momento asistir de manera adecuada a la mujer alojada y, al mismo tiempo, cuidar la salud de las acompañantes.

El pasado miércoles, una de las acompañantes se aisló en la institución, por decisión totalmente voluntaria y aceptada por el Municipio, solo a los efectos de llevar las comidas correspondientes y la medicación a la mujer alojada y positiva de covid-19, siempre utilizando todas las medidas de protección.

No se procedió a realizar el aislamiento de ninguna de las 6 acompañantes que actualmente prestan servicios en el Hogar, atento que ninguna configuró el criterio de contacto estrecho ya que desde el inicio de la pandemia se mantuvo el protocolo del uso del barbijo, lavado de manos, distanciamiento social y todo lo necesario para la prevención del virus. Por otro lado, es importante mencionar que el Hogar de Protección Integral no permanece cerrado y están dadas las condiciones para que en caso de que se produzca un ingreso de una mujer por situación de violencia por razones de género se pueda llevar a cabo. En referencia a la posibilidad de hisopar a las acompañantes, no corresponde según el protocolo vigente, aunque se realiza el seguimiento correspondiente que es llevado a cabo por personal del Hogar.

Por último, lamentamos que trasciendan situaciones no acontecidas y que no hacen más que generar pánico y preocupación en los vecinos de Saladillo, y más aún teniendo en cuenta que desde el Departamento Ejecutivo Municipal nos encontramos a disposición de todos los medios periodísticos para mantener informada a toda la comunidad, como así también a todas las agrupaciones que lo ameriten y llevarles así la tranquilidad que en estos momentos requieren.

