EL DR. WALTER BATTISTELLA EX – INTENDENTE 9 DE JULIO (2005-2020) FALLECIÓ DE COVID

“ME LLENA DE TRISTEZA Y NOSTALGIA LA MUERTE DE WALTER BATTISTELLA, EL QUE GANÓ TANTA BATALLAS HUMANAS Y CÍVICAS ESTA VEZ NO PUDO. ME QUEDA EL RECUERDO DE UN GRAN INTENDENTE Y MEJOR PERSONA” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Hace unos instantes recibí una ingrata noticia y la tristeza y la nostalgia se apoderó de todo mi ser porque falleció el Dr. Walter Battistella ex –Intendente de 9 de julio (2005-2015). Un ganador de tantas batallas humanas y políticas que no pudo vencer al Covid 19 y partió hoy rumbo a la Eternidad. Había sido Concejal por la UCR desde 1997 al 2001 y presidido el Comité partidario del distrito de 9 de Julio desde 2001 al año 2003. En marzo de 2005 falleció trágicamente en un accidente el Intendente de 9 de Julio Martín Darío Callegaro (Partido Justicialista) ocupando el cargo Interinamente Horacio Delgado (PJ). Tal circunstancia implicaba que en el año 2005 se debía elegir además de los Concejales al Intendente para concluir el mandato del Intendente Callegaro. En ese momento yo estaba ejerciendo mi cuarto mandato consecutivo como Intendente Municipal de Saladillo y fui invitado por los correligionarios de 9 de Julio a actos proselitistas para apoyar la candidatura del Dr. Walter Battistella. En plena campaña llegue a aquella ciudad bonaerense y recorrí distintos lugares de la misma donde dialogue con varios vecinos.Obviamente los vecinos no me conocían y a todos les formulaba la misma pregunta: ¿Quién ganará las elecciones para Intendente? Mayoritariamente me respondían que el Dr. Battistella ganaría las elecciones. Cuando los periodistas locales me preguntaron cómo veía el panorama político de 9 de Julio, yo comente mis vivencias con los vecinos y dije que en virtud de ello no tenía dudas de que el próximo Intendente de 9 de Julio sería Battistella. El pueblo de su distrito lo consagró Intendente Municipal en las elecciones del 2005 y el 10 de diciembre de ese año asistí a su asunción como nuevo mandatario comunal. A partir de ese año iniciamos una relación política y humana que se prolongó en el tiempo. El Dr. Battistella fue reelecto en el año 2007 y luego en el 2011. Concluyó su mandato en diciembre de 2015. Walter igual que yo había perdido las PASO de ese año. Estuvo 10 años consecutivos frente al Ejecutivo Municipal de su distrito, sus reelecciones pusieron de manifiesto la valoración positiva que hizo de su gestión el pueblo de 9 de Julio. Durante década compartimos en forma continua las actividades del Foro de Intendentes de la UCR, numerosas gestiones propias de la función representativa del pueblo que desempeñamos y naturalmente muchas jornadas partidarias. Puedo dar testimonio de su compromiso militante con la UCR y con el crecimiento y desarrollo de su querido 9 de Julio. Había nacido en la localidad de Facundo Quiroga, partido de 9 de Julio, el 9 de abril de 1958. Luego recibirse de médico, realizó su residencia de Medicina General en el Hospital Bouquet Roldán de la provincia de Neuquén. Siempre saludaba a Walter para el día de su cumpleaños. En abril de 2017 ya hacía poco más de un año de que habíamos dejado de ser Intendentes, lo salude para su cumpleaños como todos los años. Nos retribuimos los saludos y los abrazos a la distancia y me dijo que andaba: “…un poco aburrido de esto pero bue habrá que acostumbrarse jajaja” ( es textual del mensaje privado del Facebook). Me estaba graficando el cambio que se produce en una persona cuando deja ser Intendente. Todos los que hemos sido y los que son Intendentes de una ciudad cualquiera sea ella sabe que el cargo exige tiempo completo que no hay horarios, ni días libres y el tiempo para la vida familiar se ve sumamente limitado. Es un cargo que exige una entrega total y cada uno lo ejerce conforme a las habilidades y capacidades de que los ha dotado el Creador. Walter ha sido un buen Intendente, un luchador incansable por el progreso de su pueblo y un militante político comprometido con el bien común. Lo extrañaran sus familiares, amigos y correligionarios, pero también su pueblo al que sirvió con pasión y entrega. Que estas líneas sirvan como homenaje póstumo a quien fuera mi querido colega y correligionario y un servidor de su pueblo desde la medicina y desde una actividad tan noble como la política.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex – Presidente de la UCR de la Pcia. de Bs.As (2005-2007),Saladillo,8 de Octubre de 2020.