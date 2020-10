EL 9 DE OCTUBRE DE 1940 NACIÓ JOHN LENNON

.



“LENNON FUE UN ARTISTA ÚNICO E IRREPETIBLE. HACE 80 AÑOS NACIÓ EN LIVERPOOL. CON MI HIJA TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE VISITAR EN EL AÑO 2018 SU LUGAR DE NACIMIENTO, TAMBIÉN CUNA DE THE BEATLES” CARLOS ANTONIO GOROSITO



“Hace 80 años, el 9 de octubre de 1940 nació en Liverpool (Inglaterra) John Winston Lennon, quién se haría conocido universalmente por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles. Esta banda y su música también es mundialmente conocida. Después de haberse disuelto a fin de la década del sesenta aún sigue teniendo gravitación e incluso en las nuevas generaciones quienes admiran a The Beatles y particularmente a Lennon. Al desintegrarse la banda inicio su carrera como solista y produjo varios álbumes musicales. En 1969 contrajo matrimonio con la artista conceptual japonesa Yoko Ono y cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy. Fue asesinado tres semanas después de su lanzamiento el 8 de diciembre de ese año. En 1971 se instaló en Manhattan, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país; mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura. Bob Gruen es uno de los más respetados fotógrafos de rock del mundo y fue fotógrafo personal de John Lennon desde los años setenta hasta su muerte. Publicó un libro de con imágenes y textos sobre en el Gran Beatle titulado :”JOHN LENNON LOS AÑOS EN NUEVA YORK”. Hermosas imágenes e interesantes comentarios sobre sobre el joven de Liverpool que trascendió al universo por su música y sus ideas, posiciones y gestos políticos. Yoko Ono ha dicho de este libro: “Las mágicas fotografías y sus brillantes temas testimoniales presentan un caleidoscopio de los años de John Lennon en Nueva York. Es hermoso, transparente y verdadero, Yo lo sé. Estuve allí.”. A fines de los 60 John dijo una frase profética: “La gente prefiere un santo muerto, que gente que molesta e incómoda como Yoko y yo”. En IMAGINE escribió: Puedes decir que soy un soñador/ Pero no soy el único/ Espero que un día te unas a nosotros/ Y el mundo entonces será mejor.” Lennon creía que la Paz era posible. Y que cada vez más personas imaginaran un mundo en Paz y se unieran con ese objetivo. Estaba convencido de que a fuerza colectiva de las personas es el factor esencial para la transformación. En 80 aniversario del nacimiento de John es bueno recordarlo con la versión completa de:

IMAGINA

Imagina que no hay Cielo,

es fácil si lo intentas.

Sin infierno bajo nosotros,

encima de nosotros, solo el cielo.

Imagina a todo el mundo.

viviendo el día a día…

Imagina que no hay países,

no es difícil hacerlo.

Nada por lo que matar o morir,

ni tampoco religión.

Imagina a toda el mundo,

viviendo la vida en paz…

Puedes decir que soy un soñador,

pero no soy el único.

Espero que algún día te unas a nosotros,

y el mundo será uno solo.

Imagina que no hay posesiones,

me pregunto si puedes.

Sin necesidad de gula o hambruna,

una hermandad de hombres.

Imagínate a todo el mundo,

compartiendo el mundo…

Puedes decir que soy un soñador,

pero no soy el único.

Espero que algún día te unas a nosotros,

y el mundo será uno solo.

En agosto de 2018 tuve la oportunidad de visitar con mi hija Lucía Liverpool, la cuna de Lennon y The Beatles, fue emocionante para para nosotros visitar el lugar donde nació e inició su carrera un artista único e irrepetible como Lennon”. Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015),Saladillo 9 de octubre de 2020.