Sin mosquito no hay dengue

SIN AGUA, NO HAY CRIADEROSSIN CRIADEROS, NO HAY MOSQUITOSSIN MOSQUITOS, NO HAY DENGUE– Tapar bien los recipientes do de sea necesario acumular agua.

– Poner boca abajo los recipientes útiles en desuso.

– Eliminar los recipientes inútiles que puedan acumular agua.

#Dengue#NoDejesQueEntreEnTuCasa#SigamosCuidandonos#EnSaladilloNosCuidamosEntreTodos#MunicipalidadDeSaladillo #MejorConVos

#Saladillo

www.saladillo.gob.ar