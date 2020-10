Cazon tiene fibra óptica

CESTEL sigue avanzando con su proyecto de cobertura total orientado a llegar con los servicios de Internet por medio de fibra óptica directa al hogar (FTTH) hasta zonas en los que no se brindaban, o a los que ya se brinda servicio pero no contaban con disponibilidad técnica.

Mediante el tendido de la red de fibra óptica CESTEL está lanzando el servicio Fibra Óptica al Hogar en la planta urbana de la localidad de Cazón, con diferentes propuestas de ancho de banda.

“Este lanzamiento es un hecho histórico para Cazón” señaló el presidente de la CES, Contador Carlos Latasa, destacando el importante avance que CESTEL está teniendo en lugares en los que otras empresas no llegan para brindar igualdad de oportunidades, y recordando el reciente lanzamiento en el “Barrio Don Adolfo” y zonas aledañas al mismo.

Los usuarios podrán armar sus pack de Internet por Fibra Óptica Directa al Hogar con servicios de hasta 10 Megas de ancho de banda y, de acuerdo a su intereses y posibilidades, planes básicos desde 935 pesos finales por mes.

El servicio de Fibra Directa al Hogar de CESTEL, brinda la posibilidad de vivir una experiencia diferente en cuanto a la velocidad y estabilidad en la navegación por Internet.

Además la novedad del servicio de la CES es que está llegando a las localidades del interior del Partido de Saladillo, con servicio ya disponible en Saladillo Norte y ahora en Cazón, con un sistema altamente estable en la conectividad.

Los interesados podrán hacer consultas por el servicio en las oficinas de Sarmiento 3177 de lunes a viernes de 08:00 a 14:00, al teléfono 434000 interno 200 o bien por mail a usuarios@coopsal.com.ar contemplando el mapa de disponibilidad de servicio. Más información disponible en la APP CESTEL o www.CESTEL.com.ar .