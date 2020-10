Lordén: la Provincia debe implementar la boleta única en las próximas elecciones

Con una iniciativa plasmada en un proyecto de Ley, la Diputada Provincial Alejandra Lordén, propuso que los procesos electorales de autoridades electivas provinciales y municipales de la Provincia se realicen por medio de la utilización de la Boleta Única.

“No cabe duda que el sistema de votación vigente contiene deficiencias que en varios casos afectan el derecho democrático de elegir y ser elegido. Por otra parte, genera incentivos perversos que terminan afectando a los partidos políticos y, de este modo, desvirtuando el principio representativo al que deben su existencia. El objetivo principal del presente proyecto de Ley es dotar de transparencia al proceso electoral.” aseguró Lordén.

La legisladora de Juntos por el Cambio también dijo que “La boleta única ha demostrado en los distritos de nuestro país donde se implementó, (en nuestra provincia solo se utiliza en los establecimientos carcelarios) como así también en diferentes lugares del mundo, que es un instrumento que contribuye a la libertad y a la regularidad, la elección auténtica, un proceso representativo y creíble, la transparencia y responsabilidad, la reducción de los conflictos…”

Entre las ventajas del sistema de boleta única, se pueden citar que reduce significativamente las posibilidades de fraude y el robo de boletas, ya que hay una sola para todos los partidos; se evita también el ‘voto cadena’, es decir, ya no puede haber entrega anticipada de boletas puesto que la impresión de las mismas pasa a ser responsabilidad del Estado, quien las provee el día de la elección; se reduce el gasto electoral, ya que se evita la impresión de millones de boletas por parte de cada partido pasando a imprimirse un número apenas superior al de electores; se respeta la igualdad entre partidos chicos y grandes, puesto que la Justicia Electoral se convierte en el garante de que la ciudadanía pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa; facilita también el voto de los no videntes en tanto se prevé la confección de boletas en alfabeto Braille; se evitan los efectos de las ‘listas colectoras’ (sólo puede ir un candidato por partido político o alianza); entre otros.

Más allá de que el proyecto establece una serie de aspectos, Lordén destacó que “al colocar el diseño, impresión y distribución de las boletas en manos de la autoridad estatal, permite subsanar buena parte de los aspectos negativos del sistema vigente. Si bien existen distintos modelos de boleta posibles, el principio fundamental de la boleta única es que garantiza que toda la oferta electoral llegue a cada centro de votación” y concluyó que por eso “estoy convencida que la Provincia debe implementar la boleta única en las próximas elecciones”.