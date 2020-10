Salomón: Y se nos fue Óscar!!!.

Callado como siempre, sin hacer mucho ruido y en el momento menos esperado!!!.Aunque todos sabiamos que esto podía suceder, la noticia nos pega duro y nos deja un profundo dolor, porque se fue y para siempre!!!Un amigo del corazón que me permitió ganar la vida pública. Fiel, honesto, sano y sincero como pocos!!!.Formó parte de mi vida en los momentos de alegrías y éxitos, pero jamás me abandonó en esos pasajes de profunda soledad y dolor!!!.Estaba cuando más lo necesitabas y era incapaz de hacerte sentir mal o incómodo!!!.Amigo de los amigos, compañero inquebrantable de su amada Paulina!!!.Lastima no poder despedirte, pero me reconforta el alma, saber que éste nuevo camino será de mucha paz y de alivio, después de tantos días de pelearla y resistirte con tanta fortaleza para demostrarnos que no era tu intención abandonarnos!!!Ya estás en marcha y ahora solo quiero desearte que recibas en ese lugar divino, todo lo bueno que hiciste por los demás y en especial por mí!!!Sé que ahora y más que nunca voy a poder seguir contando con vos, para que me ayudes a terminar este recorrido que juntos, un dia nos comprometimos con nuestro Pueblo!!!.Te quiero mucho Óscar y GRACIASSSS por todo lo que nos diste!!!.Fuerte abrazo compadre y hasta cuándo la vida nos regale ese apreciado reencuentro que nos debemos!!!.