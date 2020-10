Salomón: “La situación de Saladillo es muy complicada, aun así seguimos buscando el equilibrio entre la salud y lo económico”

El Intendente de nuestra ciudad mantuvo una extensa entrevista con nuestro medio, en la que se refirió a la actualidad de Saladillo en relación a la pandemia, los nuevos horarios y actividades dentro de la Fase 3, y el sostenimiento de los puestos de control. A continuación las declaraciones más destacadas:

Fase 3, con ampliaciones en horarios y actividades

“Seguimos en Fase 3, cambiamos algunas restricciones en cuanto a la movilidad urbana y en ese esquema replanteamos la necesidad de la reapertura de restoranes y bares, que podrán abrir hasta las 23”.

“Con los horarios anteriores, de 7 a 19, tratamos de que el pueblo se movilice lo menos posible y así tratar de frenar un poco la situación de los contagios. La verdad que el resultado de estos 15 días fue bueno, pero el estado anímico de la gente fue malo”.

“Sabemos que todas las medidas que tomamos hasta ahora, siempre incomodan inclusive a nosotros”.

“Por ahora seguimos en Fase 3, con alguna flexibilidad. En el caso de bares, cervecerías o restaurantes, además de la franja horaria, se les pide que traten de utilizar el máximo sus espacios exteriores y al mínimo el interior”.

El sostenimiento de los puestos de control

“La situación de Saladillo es muy complicada, aun así seguimos buscando el equilibrio entre la salud y lo económico. Estamos mucho peor que cualquier otro municipio y hay que recorrer mucho para encontrar otro que sostenga 11 puestos de control como nosotros”.

“En algún momento tendremos que levantarlos, la sociedad está muy dividida con este tema, quiere entrar y salir con total libertad”.

“La realidad es que el contagio está adentro de Saladillo, todos los días tenemos 30 casos promedio. En cada reunión evaluamos las medidas a tomar y el tema de los puestos de controles siempre se evalúa”.

“Tal vez los puestos de control en la ruta se transformen en controles dinámicos que controlen diferentes sectores de la ciudad”.

Los ciudadanos aliados del Estado

“Necesitamos que hoy todos seamos aliados del Estado, no por Salomón, Kicillof o Fernández, por las 26 personas fallecidas en nuestra ciudad que no pudieron volver a sus casas, por sus familiares y amigos que no pudieron despedirlos”.

“Cuando entrás en Terapia Intensiva y con asistencia respiratoria es muy difícil salir, entonces tomemos conciencia. Entonces a quienes le damos la posibilidad de trabajar les pedimos que lo hagan con mucha responsabilidad, como también a aquellos que van a asistir a estos comercios”.

“Repitamosle a nuestros hijos que se cuiden, que usen barbijo, que usen el alcohol en gel, que se cuiden mucho. El Estado necesita que todos seamos aliados, el Estado no es un ente maligno, hoy es quien nos permite curarnos”.