Autobiografía en cinco breves capítulos

Capitulo 1

Camino por la calle, hay un profundo hoyo en la acera. Caigo, estoy perdida… no tengo esperanza. No es culpa mía. Tardo una eternidad en hallar la salida.

Capítulo 2:

Camino por la misma calle. Hay un profundo hoyo en la acera. Finjo que no lo veo. Caigo otra vez allí. Pero no es culpa mía. Aún así, salir me lleva mucho tiempo.

Capítulo 3:

Camino por la misma calle. Hay un profundo hoyo en la acera. Lo veo allí. De cualquier modo caigo… ya es una costumbre… pero tengo los ojos bien abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mia. Salgo inmediatamente.

Capítulo 4:

Camino por la misma calle. Hay un profundo hoyo en la acera. Lo rodeo

Capítulo 5:

Camino por otra calle.

Portia Nelson