Me concentro en estar bien

Afirmación para curar y recuperarse

Cada día, cada minuto, no es ya una lucha. De algún modo, mi cuero está ahora libre. Puedo sentarme en silencio y concentrarme en mi respiración. Ya no estoy distraído. Ahora mi cuerpo funciona; para mí, no contra mí.

Mi mente está experimentando una serenidad que antes no conocía. He desarrollado una fuerza interior que me ayuda a superar hasta los momentos más difíciles. Ahora puedo concentrarme en mis objetivos y deseos.

Cada experiencia de mi vida vuelve, de alguna manera, a ser nueva. Mis sentidos son más agudos que nunca. Encuentro placer en todas las tareas, por rutinarias que sean.

Existe ahora en mí un lugar de curación. Allí me siento como si estuviera en una playa cubierta de cristalina arena, rodeada de agua azul y centelleante. Siento la arena entre los dedos de los pies y el sol que acaricia mi espalda.

De pie, cerca del agua, el oleaje parece estirarse hacia mí, pero ahora voy flotando con la corriente, no intenta ir contra ella.

Marcy Perlmutter