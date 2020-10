Básquet: derrota del equipo de Marcos Delia en el debut con su nuevo equipo.

El pívot saladillense de la Selección Argentina Marcos Delia tuvo su debut en su nuevo equipo el Allianz Pallacanestro Trieste con una dura derrota frente al Brescia por 75 a 63 con 8 puntos anotados por el jugador saladillense.

El comienzo ciertamente no es el mejor, para un Trieste que tiene que prescindir de Henry, Cavaliero y Udanoh y hace debutar a Cebasek y Delía: los lombardos no colocan a Cline ni a Kalinowski, detenidos al final por un tampón positivo, pero se van con un perentorio 5-0. Es Davide Alviti quien desbloquea Trieste, que sin embargo sufre las cualidades de Crawford y Chery y la presencia de un concreto Ristic cerca del hierro: el Allianz tira mal y Doyle solo no es suficiente. Brescia lleva diez puntos de margen (19 – 9), con Allianz permaneciendo cinco largos minutos sin encontrar la canasta: cuando Burns (7/14 desde el campo, 11 rebotes) completa un juego de tres puntos y el joven Bortolani adivina cinco puntos seguidos, aquí es que Germani cierra el primer cuarto el 29 – 9.

Duros golpes para los rojiblancos incluso en el inicio del segundo tiempo: el propio Burns roba el balón y anota en el contraataque, mientras que Moss gana una canasta y falta en la aproximación. Trieste se hunde a 36 – 9, luego es Grazulis quien rompe el punto muerto, con una volcada en una asistencia de Fernández. Dos bombas de Alviti devuelven oxígeno a Allianz (38-20), pero Germani todavía está lejos: cinco puntos de Chery y otros tantos de Crawford (4/5 de dos, 3/4 en los triples, 2/2 en los tiros libres, 5 rebotes, 4 asistencias) arreglan el 48 – 20, pero un 0 -. 7 rojo y blanco lleva a los invitados a menos veintiuno en el medio del partido.

En la segunda parte, llega la reacción de Trieste: Allianz continúa tras el buen momento al final del segundo período y Grazulis es el catalizador del ataque. Seis puntos seguidos del fuerte delantero de Dalmasson, con mucha energía, elevan el marcador a 48 – 33: bomba de Alviti (1/2 de dos, 3/5 en triples, 3/4 en personal, 6 rebotes y 4 recuperaciones) y una volea de Cebasek suavizan aún más la desventaja de Trieste, que luego queda por debajo de los dos dígitos para recuperarse gracias a los cuatro puntos de Laquintana y la bomba de Doyle (53 – 45). Con una racha de 8 a 21, los muchachos de Dalmasson están en menos ocho al final del tercer cuarto.

El Allianz no se rinde ni un centímetro y marca un 0-5 más: con la volcada dominante de Delía, Brescia está prácticamente alcanzado (56 – 53), pero responde con la presencia de Burns cerca del hierro. El fuerte delantero de Esposito es fundamental con su concreción y, con Sacchetti, es el protagonista de la contraparte 9-0 que aleja a los anfitriones: Germani regresa con una ventaja de dos dígitos y, en los últimos cinco minutos, Trieste no ya no puede acercarse. No basta la buena voluntad de Laquintana (5/9 de dos, 1/2 de los bombas, 5 faltas sufridas, 4 rebotes) y Delìa, dado que Leonessa es precisa en los libres con Chery y Ancelotti y se mete dos puntos en el bolsillo, ganando 75 – 63.

El próximo partido será de local con Brindisi, que llegará el domingo 25 al Allianz Dome.

Síntesis:

Brescia: Crawford 19, Bortolani 5, Ancellotto 4, Parrillo, Chery 14, Vitali 2, Burns 17, Ristic 4, Sacchetti 5, Moss 5.

Allianz Pallacanestro Trieste: Cebasek 2, Delìa 8, Laquintana 13, Grazulis 8, Doyle 18, Coronica ne, Da Ros, Mussini, Alviti 14, Fernández, Upson, Arnaldo ne. Rebaños Dalmasson

Parciales: 29-9; 48-27; 56 – 48

Árbitros: Sahin, Galasso y Pepponi