Boxeo: Tamara Demarco defenderá el título obtenido el año pasado en Francia

La boxeadora saladillense Tamara Demarco defenderá el título obtenido el año pasado en Francia.

La púgil de Del Carril competirá el próximo 31 de Octubre en Paris, Francia por la categoría mosca (50.800), la contienda será a 10 rounds frente a una boxeadora de ese país de 30 años, quien ya ha competido a nivel olímpico. Viajará junto a su entrenador Pablo Batista al país europeo para revalidar el título obtenido el año pasado.

Pablo Batista su entrenador comentó que «Tamara está en óptimas condiciones físicas realizando guanteos con Martina, ellas se ayudan mucho nos dieron la posibilidad de volver a competir en Francia cuando ella ganó este título me preguntaron si queríamos dejar el título vacante o lo queríamos defender, ahí no dudamos en volver a defenderlo debido a que las oportunidades no hay que dejarlas pasar, es por eso que estamos entrenando sin parar desde el día que obtuvimos el cinturón el año pasado, ya estuvimos viendo los videos de la próxima rival a la que enfrentaremos».

«Se nos complica un poco realizar guanteos ya que tenemos que viajar a Buenos Aires pero se nos dificultó debido a la pandemia, es una buena oportunidad económica el poder competir en Europa ya que el pago es en euros siendo una buena posibilidad con respecto a las peleas que se pueden hacer en nuestro país que tenés que hacerte pegar por muy poco dinero

Por su parte Tamara añadió: «estoy confiada en poder dar más cada vez que van pasando las peleas, en esta voy a ir a ganar para poder traer de vuelta el título que tanto me costó lograr, estoy muy bien físicamente ya estoy en peso, mi peso es 48 kg y esta pelea es de 50, 800 y ya tengo 300 grs de más».

«Gracias a Marcelo Clausel Presidente de la Fundación » Todos por un sueño» que colaboró para que las empresas nos apoyen en este título internacional que vamos a disputar, agradecer a la Municipalidad de Saladillo por el apoyo y las empresas que son tan importantes para el tema económico».

Clausel agregó: » nosotros tenemos una relación de prensa con los chicos desde el mes de Marzo, he venido al gimnasio en varias oportunidades y veo que Tamara está muy bien físicamente, ya que realiza rounds de tres minutos con su hija y en la pelea lo va a hacer de dos minutos, la veo muy motivada, va a ser la única campeona en esta pandemia, recordemos que ella fue a Francia logrando el título el año pasado ,transitando por muchas dificultades, incluso con los jueces en contra quienes tuvieron que darle la pelea ganada no dejando dudas en todos los rounds».

El combate se disputará con los protocolos de seguridad sanitaria correspondientes y sin público, para eso los organizadores están tratando de coordinar todo para que la contienda se lleve a cabo.

El panorama de competición para la boxeadora carrilera es promisorio ya que tiene pautada una pelea por el título mundial para los próximos meses en Estados Unidos con fecha a confirmar.