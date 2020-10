Anímese y nómbrelo, Amaro Sarlo (María Mancini – Pta Bloque de concejales FdT)

Voy a marcar las coincidencias en el análisis realizado en una, o más de una nota, de estos últimos días por el Subsecretario de Desarrollo Local de la Municipalidad de Saladillo, Vladimir Wuiovich, y también varias de las diferencias, pero fundamentalmente el sentido real de sus declaraciones, por evidentes y reiteradas.

En primer término, coincidir en que el Procrear es una política de Estado, del gobierno actual y una de las más destacadas del gobierno de Cristina Kirchner, dado que le permitió a mucha gente acceder a una vivienda digna mediante el crédito. A lo que agrego, teniendo un importante impacto a nivel local, ya que, en la gestión anterior, permitió que alrededor de 450 familias saladillenses accedieran a este crédito con diferentes fines, construcción, ampliación, refacción. Además, decir que fue muy difícil para los vecinos de Saladillo contar con el predio actual, dadas las resistencias que el Intendente Gorosito opuso a la cesión de tierras, época en que el subsecretario de hoy era concejal oficialista.

Quiero remarcar que el Procrear, es una política pública de Estado, pero diseñada, creada y desarrollada por un gobierno peronista, retomada por el actual, después de 4 años de olvido y desarticulación, por la gestión del expresidente Macri. Y es por este motivo y con todo derecho, que desde el Frente de Todos podemos promocionar esta política pública, si, promocionar, dar a conocer, invitar y asesorar a toda la ciudadanía para que se inscriba y pueda acceder a un lote de los 178 disponibles. También podría aclararle al subsecretario, que, desde nuestro espacio político, ninguno de los funcionarios y concejales, ha negado, ni cuestionado, la gestiones y acciones del intendente Salomón respecto a los servicios para este loteo.

Indicó entre otras cosas, que deben mejorar distintas políticas públicas, se refirió , “salud que tiene que mejorar pero con la gran cantidad de hospitales públicos”, yo aclararía, si, tiene que mejorar aún más, teniendo presente que el gobierno al que pertenece, Cambiemos, no solo sacó el Ministerio de Salud, sino que abandonó en depósitos vacunas, abandonó ambulancias y consultorios móviles por años, en cambio la gestión actual montó hospitales de campaña, acrecentó los recursos humanos, terapias intensivas, abrió hospitales y proveyó de recursos necesarios a todo el país en medio de una emergencia sanitaria mundial generada por el COVID 19. Seguiremos mejorado en la pos-pandemia, y allí haremos el recuento.

“Macri estuvo dos años criticando la herencia de Cristina, y ahora Fernández lleva un año criticando la herencia de Macri”. Es mentira. El presidente actual no tiene como práctica la mención constante de Macri, no tiene ese vínculo enfermizo con la gestión de Cristina Kirchner, que su frente ha tenido y tiene, lo invito como ejemplo a leer las menciones en actas que los concejales del bloque oficialista local hacían de “los 12 años”. Alberto Fernández se ha limitado a mencionar datos necesarios de los que debió partir para su gestión. Como Wuiovich dice, “de una buena vez terminar con las antinomias del River-Boca permanente”, nuestro presidente ha llamado y llama acabar con las grietas, con los odios, ha sido y es una muestra permanente de conciliación.

Wuiovich, se preocupa porque no hemos salido a realizar declaraciones respecto a las gestiones sobre la Planta de Residuos Cloacales ante el ENOSHA y el Ministerio de Obras Publicas de la Nación , que puedo decirle, más política de baja intensidad, se gestionó en febrero y salió en todos los diarios locales, todos estamos a la espera de la obra pública más importante de los últimos 50 años, no es necesario salir a dar anuncios como lo hizo el ex presidente Macri en Saladillo, en plena campaña electoral prometiendo algo que él sabía no iba a construir ni concretar porque ya había perdido en las PASO, eso es absolutamente, oportunismo político.

Varias veces en sus declaraciones hace referencia (con lo que coincido, por lo menos enunciativamente) a que, en estos tiempos, buscar y sacar provechos políticos “es muy miserable”, yo le preguntaría al subsecretario, que es lo que está haciendo, descontextualizando y tirando permanentemente indirectas, forzando la relación de diferentes temas, respecto al ex candidato de nuestro espacio. Primero le diría que no tenga miedo, anímese y nómbrelo, Amaro Sarlo, excandidato a Intendente, ex concejal del FpV, presidente del PJ, y principal referente político de nuestro espacio, y hoy Jefe de la UDAI – Anses Saladillo. Desde allí y durante toda la Pandemia, no solo atendió todas las políticas públicas que corresponden a este organismo, AUH, jubilaciones y pensiones, IFE, Progresar, etc., sino que da respuestas a demandas y necesidades, porque sabrá el Subsecretario, cuando una persona es referente político, y además es accesible, y aparte trabaja en silencio, el vecino se acerca, lo hace trabajando articuladamente o derivándolo a quien corresponda.

Por eso, no nos engañemos y nos busquemos la excusa de la promoción del Procrear que hemos hecho, para salir a tirarle duro a quien sacó el 44% de los votos, tranquilo, para las elecciones legislativas falta un año, para renovar intendente 3 años, y la palabra mezquindad, a veces es un slogan para tapar intencionalidades políticas a veces claras, otras encubiertas.

No era mi intención en estos tiempos, salir a dar tanta controversia innecesaria, pero la provocación de parte de varios actores políticos del oficialismo local ha sido demasiadas e innecesarias en este contexto, pero también el silencio que he mantenido durante muchos meses.

Coincido además con Wuiovich que “Saladillo fue un ejemplo de consenso en todos estos meses de pandemia, independientemente que alguno pueda estar de acuerdo o no con las decisiones que se tomaron”, no voy a agregar demasiado más respecto a la Pandemia, el tiempo se encargará de juzgar nuestro accionar, lo único trascendente son las vidas que podamos preservar.