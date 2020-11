Boinas Blancas: Recuerdos

» EL 30 DE OCTUBRE DE 1983,HACE 37 AÑOS ,CUANDO RECUPERAMOS EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN CÍVICA DE VOTAR,FUI ELEGIDO CONCEJAL POR LA UCR,SIN DUDA UNO DE LOS GRANDES HONORES CON LOS QUE ME HONRO EL PUEBLO DE SALADILLO LAS FOTOS REGISTRAN EL MOMENTO EN QUE LLEGUE AL COMITÉ PARTIDARIO» CARLOS ANTONIO GOROSITO.



«En las elecciones del 30 de Octubre de 1983 fui Candidato a Concejal por la UCR acompañando la Lista 3 que encabezaba como Candidato a Intendente Municipal el Dr. Francisco José Ferro. Ese día fui uno de los fiscales generales en el Ex Colegio Nacional Anexo Comercial «Manuel Pardal» donde curse mis estudios secundarios. Cuando se empezaron a abrir las urnas percibí rápidamente que estábamos ganando en todos los niveles de la lista. Uno de los fiscales generales estaba escuchando una radio de alcance nacional. En un determinado momento el cronista de la radio informa: «gana Alfonsín en varias mesas de Avellaneda» ,entonces le dije a los demás fiscales de mi partido :» me voy porque estamos ganando las elecciones en todo el país». Era un pálpito que se hizo realidad. Salí del colegio corriendo a toda velocidad por la Av. San Martín y luego por la Av. Moreno hasta calle Sarmiento. En las puertas del Comité ya estaba hablando el Intendente electo Francisco «Pancho» Ferro porque le habían informado que estaba ganando en todas las mesas. Cuando llego a la esquina de Sarmiento y Moreno (frente Casa Felo) me ven los correligionarios y me llevan en andas hasta el Comité. Fue un día inolvidable: habíamos recuperado la democracia y yo era electo Concejal: mi primera representación popular» Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 31 de octubre de 2020.