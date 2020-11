Educando al Soberano – Tema 2: Como interpretar un Gráfico (Por Luis Darío Nagore)

Continuando con mi colaboración a los Jóvenes que se plantean incursionar en la Política, cuestión sumamente grata, porqué los Partidos Políticos debe incorporar nuevas ideas y formas de ver y hacer Política, sustento imprescindible para nuestro sistema Democrático.

Seguramente en oportunidad deberán afrontar la lectura de gráficos, para interpretar datos objetivos, en los cuales también existen datos subjetivos, que también deberán ser capaces de leer y comprender racionalmente.

Tomemos un ejemplo a partir de la situación de Pandemia que nos involucra y nos angustia.

En marzo con, buen tino, el Gobierno Nacional decreto una cuarentena sumamente útil para los primeros meses, impidiendo con ello una catástrofe inicial en la población ante la incapacidad de los sistemas de Salud Nacionales y Provinciales de poder atender adecuadamente a los afectados por el COVID-19.

Esto permitió, reequipar y actualizar instrumentos; proveer insumos y personal, a los distintos Servicios de Salud en todas las Jurisdicciones. Fundamentalmente en las áreas del tratamiento de enfermedades respiratorias, las cuales parecen ser el centro de las dificultades en el tratamiento del COVID 19; y para lo cual se produjo un aceleramiento de los procesos de adquisición de Respiradores y otros equipos.

La situación que ilustro, ha sido reconocida por los dirigentes de todo el arco político. Es decir, TODOS, han reconocido la precariedad del Sistema de Salud, que en forma inicial no estaba en condiciones de poder afrontar los primeros embates de la Pandemia.

Hasta aquí, todo bien.

Ahora, según científicos y expertos del mundo, en los próximos años aparecerán nuevas o modificadas Pandemias que deberán ser afrontadas por los países, afectando a millones de personas.

Me pregunto…, ¿qué pasaría si dentro de 2,3 o 5 años aparece un nuevo Virus, que no afecta las vías respiratorias, sino las funciones renales?, por lo cual sería necesaria la provisión de equipos e instrumentos para Diálisis; o que afecta otras partes del organismo, para lo cual serian necesarios, por ejemplo, Resonadores Magnéticos.

Caramba, caramba, ¿otra vez deberemos someternos a una cuarentena hasta comprar los equipos para atender esas nuevas Pandemias?.

A esta altura de los acontecimientos, los Partidos Políticos deben preguntarse cómo evitar o mitigar el efecto de estas nuevas Pandemias; estudiar los orígenes de la precariedad en los sistemas de salud; y descubrir como separarse de sus egos y/o intereses mezquinos, y pensar seriamente en la gente.

Veamos, los gráficos realizados a partir del sitio: https://datosmacro.expansion.com/demografia/mortalidad.

En este primer gráfico se compara el Índice de Mortalidad de algunos países de Latinoamérica en el año 1969, y como fue su evolución hasta el año 2017 (cuarenta y ocho años).

Sobre las columnas, se observa la cantidad de muertes, con valores decimales a partir de cálculos estadísticos.

Se observa, además, que, gratamente el núme-ro de muertos a disminuido en todos los países.

Debemos tener en cuenta que, lamentablemente, el índice de Mortalidad es otro de los instrumentos que indica la calidad de la Salud de una Región.

En el segundo grafico observaremos, como ha sido la evolución en la disminución de la Tasa de Mortalidad, y quizás si observamos, subjetivamente, podamos comprender el origen. Claro, las cosas no pasan porque sí; seguro algunos deberán hacerse cargo.

Veamos, en nuestros últimos 50 años, 11 años fueron gobiernos de facto, por lo cual lo descartamos; quedan 39 años; 28 años gobernó el Peronismo (72%) y 11 años el Radicalismo (28%), incluyo en ambos partidos las distintas coaliciones y alianzas que conformaron; analícenlo.

De las cuestiones que debe atender el estado, es la salud la más importante de todas.

No existe Educación ni existe servicios de Justicia, si no tenemos un Sistema de Salud adecuado, homogéneo en su alcance a toda la población.

Me permitiré realizar una elucubración, si se quiere romántica.

¿Qué sucedería si los Partidos Políticos, dándose cuenta de la crisis del Sistema de Salud, acordaran postular un Ministro y Vice Ministro de Salud, que accederían con acuerdo de una mayoría especial de la Cámara de Diputados, y tendría una continuidad de 3 o 4 gestiones presidenciales, con independencia del Partido Político que gobierne?. ¿No sería acaso una forma demostrarle a la sociedad el interés de los Partidos en solucionar definitivamente los problemas de la gente?, y por consiguiente revertir esa animosidad que en oportunidades descree de la Política.

Ellos, los designados, diseñaran una Política de Salud, y una estructura cuyos cargos se cubrirán por concurso con exámenes, y análisis de antecedentes, bajo un sistema que garantice la transparencia.

Lo mismo deberían hacer las Provincias, demostrando seriedad en el tratamiento del problema.

¿No sería fantástico?, una Democracia basada en Partidos Políticos que obran como países que comprenden las necesidades de su pueblo; a la Sueca, a la Danesa o a la Filandesa!!!!

Les recuerdo, que yo soy Analista de Sistema, no un Profesional de la Salud, ni tampoco alguien dedicado a la Política; así, que imaginen las cosas buenas que podrían surgir si las soluciones surgieran de especialista o de Políticos con voluntad de mejorar las condiciones de la salud de la población toda.

Entonces, vuestra decisión jóvenes, es obrar de acuerdo a los preceptos de Joaquín Lavado (Quino), en donde le hace decir a su personaje Mafalda: “¿No sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir, en vez de dónde vamos a parar?»; o en su defecto, tomar los conceptos de nuestro actual Canciller, ex diputado, ex Gobernador, ex Ministro, al referirse a qué hacer para perdurar en Política,

“..hay que hacerse el boludo “, (TV CQC 02/08/2012), finoli, finoli..